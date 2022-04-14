«Мы теперь навязываем повестку». Политолог об итогах визита Лукашенко в Приморье

Новости Беларуси. Космические перспективы, экономические преференции и единство взглядов на будущее. Визит Александра Лукашенко в Россию – резонансный инфоповод в СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Космические перспективы, экономические преференции и единство взглядов на будущее. Визит Александра Лукашенко в Россию – резонансный инфоповод в СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Послевкусие переговорного дня – взаимопонимание и четкий курс в экономике, науке и народных интересах. А главное – демонстрация обоюдного желания самостоятельно диктовать условия, цели и пути, выгодные не кому-то, а исключительно союзницам.
Артем Свиридов, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии БГЭУ:
Мы сумели сохранить за эти 30 лет после распада Советского Союза те технологии, те проекты, которые оказались сегодня востребованными. Политика государства оказалась настолько продуманной, что наконец-то мы дождались того момента, когда все это мы можем реализовать и претворить в жизнь. Мы перестали реагировать на действия наших оппонентов, если честно признаться – врагов, мы теперь навязываем повестку, перехватываем инициативу, мы теперь в очередной раз показываем субъектность своей внутренней и внешней политики, внешней и внутренней экономики. Это дорогого стоит.
Читайте также:
Губернатор Приморского края: товарооборот с Беларусью достигнет в 2022 году 6 миллиардов рублей
Министр сельского хозяйства Беларуси: «Очень важен для нас сейчас порт Владивостока»
«Никому на колени нас невозможно поставить». Лукашенко о переходе на расчёты в российских рублях