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«Мы теперь навязываем повестку». Политолог об итогах визита Лукашенко в Приморье

14 апреля 2022 16:17
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Новости Беларуси. Космические перспективы, экономические преференции и единство взглядов на будущее. Визит Александра Лукашенко в Россию – резонансный инфоповод в СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы теперь навязываем повестку». Политолог об итогах визита Лукашенко в Приморье-1

Послевкусие переговорного дня – взаимопонимание и четкий курс в экономике, науке и народных интересах. А главное – демонстрация обоюдного желания самостоятельно диктовать условия, цели и пути, выгодные не кому-то, а исключительно союзницам.

«Мы теперь навязываем повестку». Политолог об итогах визита Лукашенко в Приморье-4

Артем Свиридов, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии БГЭУ:
Мы сумели сохранить за эти 30 лет после распада Советского Союза те технологии, те проекты, которые оказались сегодня востребованными. Политика государства оказалась настолько продуманной, что наконец-то мы дождались того момента, когда все это мы можем реализовать и претворить в жизнь. Мы перестали реагировать на действия наших оппонентов, если честно признаться – врагов, мы теперь навязываем повестку, перехватываем инициативу, мы теперь в очередной раз показываем субъектность своей внутренней и внешней политики, внешней и внутренней экономики. Это дорогого стоит.

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# Беларусь-Россия # общество # Артем Свиридов # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Ксения Худолей # Фотофакт

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