«Мы теперь навязываем повестку». Политолог об итогах визита Лукашенко в Приморье

Артем Свиридов, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии БГЭУ:

Мы сумели сохранить за эти 30 лет после распада Советского Союза те технологии, те проекты, которые оказались сегодня востребованными. Политика государства оказалась настолько продуманной, что наконец-то мы дождались того момента, когда все это мы можем реализовать и претворить в жизнь. Мы перестали реагировать на действия наших оппонентов, если честно признаться – врагов, мы теперь навязываем повестку, перехватываем инициативу, мы теперь в очередной раз показываем субъектность своей внутренней и внешней политики, внешней и внутренней экономики. Это дорогого стоит.

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