Ещё хотим, чтобы сплавы на байдарках развивались. Почему белорусские болота привлекают туристов?

Беларусь – страна с уникальной природой. Она по праву считается легкими Европы, потому что является единственным местом, в котором остались естественно возобновляемые болотные массивы. Водно-болотные угодья играют важную роль в развитии человечества. А на заболоченных территориях живет более миллиарда людей. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

И сейчас таинственные и непредсказуемые места Полесья, аутентичные деревни и хутора, традиции, культура и уникальная природа региона привлекают многих туристов. А само Полесье часто сравнивают с Амазонией.

Алексей Маринич, директор государственного природоохранного учреждения «Заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Ольманские Болота»:

В данное время у нас туризм есть пеший, водный, мы по Припяти. Водные, а здесь до озера Засоминное тропа. Вот по этой тропе мы водим людей смотреть, как Засоминное озеро, люди называли Святое озеро, потому что даже старые люди не помнят, кто утонул в этом озере.