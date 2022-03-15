Ещё хотим, чтобы сплавы на байдарках развивались. Почему белорусские болота привлекают туристов?
Беларусь – страна с уникальной природой. Она по праву считается легкими Европы, потому что является единственным местом, в котором остались естественно возобновляемые болотные массивы. Водно-болотные угодья играют важную роль в развитии человечества. А на заболоченных территориях живет более миллиарда людей. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».
И сейчас таинственные и непредсказуемые места Полесья, аутентичные деревни и хутора, традиции, культура и уникальная природа региона привлекают многих туристов. А само Полесье часто сравнивают с Амазонией.
Алексей Маринич, директор государственного природоохранного учреждения «Заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Ольманские Болота»:
В данное время у нас туризм есть пеший, водный, мы по Припяти. Водные, а здесь до озера Засоминное тропа. Вот по этой тропе мы водим людей смотреть, как Засоминное озеро, люди называли Святое озеро, потому что даже старые люди не помнят, кто утонул в этом озере.
Светлана Цилимова, ведущий научный сотрудник учреждения культуры «Музей Белорусского Полесья»:
Полесье очень интересно для гостей, наших туристов, в частности из России, из стран ближнего зарубежья и стран дальнего зарубежья. Возможно, многие наши туристы, приезжающие на Полесье, говорят о том, что им нравится, что затронуто Полесье мелиорацией, но здесь более традиционно еще и болотистая земля осталась. Также очень нравится, что наша Беларусь, и в частности Полесье, очень зеленая: много лугов, полей. Такой сравнительно нетронутый рай.
Алексей Маринич:
Мы еще хотим сделать по Ствиге особенно провести, чтобы на байдарках развивались. Хотим построить какой-то центр, но не так-то просто в данное время. Все-таки это особо охраняемые территории. Развить людей и показать Полесье во всей красе даже полезно. Показать, что есть Полесье.
Читайте также:
«Яноцік прыходзіў, воду ў карыце піў». Каких диких животных встречают жители полесских деревень?
«Нам дай, каб вада была». К каким последствиям привело осушение белорусских болот?
«Ён прыязджаў часта». Как встречали Мележа в Коренёвке, о которой он писал в романе «Люди на болоте»?