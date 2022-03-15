Хирург Алексей Часнойть: я с радостью бегу на работу, с радостью возвращаюсь домой

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Алексей Часнойть, декан хирургического факультета, доцент кафедры пластической хирургии и комбустиологии, главный внештатный комбустиолог Минздрава. Юлия Артюх, СТВ:

Много операций за день проходит? Сколько примерно? В каждой операционной минимум две операции в день

Алексей Часнойть, декан хирургического факультета БелМАПО, главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

У нас всего три операционные, именно ожоговые: одна для детского ожогового отделения и две для взрослых. Одна более чистая, а вторая для реанимационных пациентов. Приблизительно в каждой операционной по минимум две операции в день проходят. Юлия Артюх:

Я к тому, что вы приходите домой... И вы обозначили, что ваша мама, будучи врачом, все это дома продолжала переживать, я так подозреваю: где-то кому-то побежала, помогла, где-то кто-то позвонил, позвал. А как у вас происходит? Вы приходите домой и рассказываете о тех случаях, с которыми вы столкнулись, о пациентах? Делитесь как-то или вы тоже, как ваш папа, пришли и оставили все за дверью, за порогом? В основном мы делимся не сугубо профессиональными, а общечеловеческими взаимоотношениями

Алексей Часнойть:

Когда это какой-то интересный клинический случай, потому что все-таки ожоги получают по неосторожности, иногда можно еще грубее сказать, по каким причинам. Но это халатное отношение к технике безопасности и к самому себе, поэтому, когда такие случаи происходят, конечно, ты рассказываешь. И своему ребенку я рассказываю, что так делать не нужно, иначе может произойти несчастный случай. И супруге рассказываю. Но в основном мы делимся не сугубо профессиональными, какими-то узкими моментами своей профессии, а общечеловеческими взаимоотношениями между людьми, коллегами. Супруга мне больше рассказывает, чем я ей, наверное, в специфику того, что и специальность соответствующая. Юлия Артюх:

А у вас супруга врач? «Всю свою жизнь связала с «Минск-Ареной» Алексей Часнойть:

Нет, не доктор. Читайте также: «В ожогах случайных людей нет». Почему? Рассказывает врач-хирург Алексей Часнойть «В Беларуси таких больше нет». Хирург Часнойть об уникальном аппарате Почему хороший врач = психолог? Мнение известного хирурга

Юлия Артюх:

Чем она занимается? Алексей Часнойть:

Я всегда считал это преимуществом нашей семейной жизни, что супруга все-таки не врач. По крайней мере, мне так хочется думать, что это расширяет немножечко кругозор. Моя супруга закончила лингвистический университет, наш, минский. Юлия Артюх:

Гуманитарий. Алексей Часнойть:

Да, гуманитарий. Но всю свою жизнь связала с «Минск-Ареной», прошла путь от специалиста на «Минск-Арене» до директора велодрома. Юлия Артюх:

А какие-нибудь хобби, развлечения у вас есть? Или вы весь в медицине? Работа, семья. Какая-то разгрузка все равно, наверное, необходима? «Спасибо родной академии, имеем возможность играть по вечерам в волейбол»

Алексей Часнойть:

Кончено, я счастливый человек. Я с радостью бегу на работу, с радостью возвращаюсь домой. Дом – моя крепость. Но когда уже есть свободная минутка, то могу уделить время своему любимому с детства делу. Это, конечно же, рыбалка. Конечно, физическая активность. Спасибо родной академии, имеем возможность играть по вечерам в волейбол. Наша специальность очень тяжелая, потому что она сопряжена не с тем, что пациент просто лежит на столе – нам приходится его поднимать, как-то ворочать. То есть физическая активность здесь однозначно нужна. И бывает, что семь потов сходит за оперативное вмешательство. В связи с этим мы зачастую ходим по четыре человека в операционную, а не вдвоем, как в классическом понимании, чтобы это оперативное вмешательство было более быстрым и качественным. О том, чего боится больше всего и как борется со стрессом Юлия Артюх:

Как вы думаете, много ли у вас недостатков? Алексей Часнойть:

Я не обделен ими, к сожалению. Буду стараться исправляться. Юлия Артюх:

Как вы боретесь со стрессом? Алексей Часнойть:

Наверное, с ним и бороться не приходится. Возвращаясь домой, получаешь порцию положительных эмоций от общения с родными и близкими. Юлия Артюх:

Самый счастливый момент в жизни.