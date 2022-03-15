Хирург Алексей Часнойть: я с радостью бегу на работу, с радостью возвращаюсь домой
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Алексей Часнойть, декан хирургического факультета, доцент кафедры пластической хирургии и комбустиологии, главный внештатный комбустиолог Минздрава.
Юлия Артюх, СТВ:
Много операций за день проходит? Сколько примерно?
В каждой операционной минимум две операции в день
Алексей Часнойть, декан хирургического факультета БелМАПО, главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
У нас всего три операционные, именно ожоговые: одна для детского ожогового отделения и две для взрослых. Одна более чистая, а вторая для реанимационных пациентов. Приблизительно в каждой операционной по минимум две операции в день проходят.
Юлия Артюх:
Я к тому, что вы приходите домой... И вы обозначили, что ваша мама, будучи врачом, все это дома продолжала переживать, я так подозреваю: где-то кому-то побежала, помогла, где-то кто-то позвонил, позвал. А как у вас происходит? Вы приходите домой и рассказываете о тех случаях, с которыми вы столкнулись, о пациентах? Делитесь как-то или вы тоже, как ваш папа, пришли и оставили все за дверью, за порогом?
В основном мы делимся не сугубо профессиональными, а общечеловеческими взаимоотношениями
Алексей Часнойть:
Когда это какой-то интересный клинический случай, потому что все-таки ожоги получают по неосторожности, иногда можно еще грубее сказать, по каким причинам. Но это халатное отношение к технике безопасности и к самому себе, поэтому, когда такие случаи происходят, конечно, ты рассказываешь. И своему ребенку я рассказываю, что так делать не нужно, иначе может произойти несчастный случай. И супруге рассказываю. Но в основном мы делимся не сугубо профессиональными, какими-то узкими моментами своей профессии, а общечеловеческими взаимоотношениями между людьми, коллегами. Супруга мне больше рассказывает, чем я ей, наверное, в специфику того, что и специальность соответствующая.
Юлия Артюх:
А у вас супруга врач?
«Всю свою жизнь связала с «Минск-Ареной»
Алексей Часнойть:
Нет, не доктор.
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Юлия Артюх:
Чем она занимается?
Алексей Часнойть:
Я всегда считал это преимуществом нашей семейной жизни, что супруга все-таки не врач. По крайней мере, мне так хочется думать, что это расширяет немножечко кругозор. Моя супруга закончила лингвистический университет, наш, минский.
Юлия Артюх:
Гуманитарий.
Алексей Часнойть:
Да, гуманитарий. Но всю свою жизнь связала с «Минск-Ареной», прошла путь от специалиста на «Минск-Арене» до директора велодрома.
Юлия Артюх:
А какие-нибудь хобби, развлечения у вас есть? Или вы весь в медицине? Работа, семья. Какая-то разгрузка все равно, наверное, необходима?
«Спасибо родной академии, имеем возможность играть по вечерам в волейбол»
Алексей Часнойть:
Кончено, я счастливый человек. Я с радостью бегу на работу, с радостью возвращаюсь домой. Дом – моя крепость. Но когда уже есть свободная минутка, то могу уделить время своему любимому с детства делу. Это, конечно же, рыбалка. Конечно, физическая активность. Спасибо родной академии, имеем возможность играть по вечерам в волейбол. Наша специальность очень тяжелая, потому что она сопряжена не с тем, что пациент просто лежит на столе – нам приходится его поднимать, как-то ворочать. То есть физическая активность здесь однозначно нужна. И бывает, что семь потов сходит за оперативное вмешательство. В связи с этим мы зачастую ходим по четыре человека в операционную, а не вдвоем, как в классическом понимании, чтобы это оперативное вмешательство было более быстрым и качественным.
О том, чего боится больше всего и как борется со стрессом
Юлия Артюх:
Как вы думаете, много ли у вас недостатков?
Алексей Часнойть:
Я не обделен ими, к сожалению. Буду стараться исправляться.
Юлия Артюх:
Как вы боретесь со стрессом?
Алексей Часнойть:
Наверное, с ним и бороться не приходится. Возвращаясь домой, получаешь порцию положительных эмоций от общения с родными и близкими.
Юлия Артюх:
Самый счастливый момент в жизни.
Алексей Часнойть:
Рождение сына.
Юлия Артюх:
Чего вы боитесь больше всего на свете?
Алексей Часнойть:
Смерти. Не столько своей, сколько родных, близких.
Юлия Артюх:
Вы легко расстаетесь с деньгами?
Алексей Часнойть:
Да. Совершенно легко.
Юлия Артюх:
Какое качество вы больше всего цените в людях?
Алексей Часнойть:
Верность. Верность себе, родным, верность своему делу.