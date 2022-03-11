«Яноцік прыходзіў, воду ў карыце піў». Каких диких животных встречают жители полесских деревень?
Беларусь – страна с уникальной природой. Она по праву считается легкими Европы, потому что является единственным местом, в котором остались естественно возобновляемые болотные массивы. Водно-болотные угодья играют важную роль в развитии человечества. А на заболоченных территориях живет более миллиарда людей. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».
Микроклимат болот образует уникальную фауну. В этой богатой нетронутой природе можно увидеть большое количество редких видов животных и птиц.
Алексей Маринич, директор Государственного природоохранного учреждения «Заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Ольманские Болота»:
Много краснокнижников у нас на болотах, очень много. И малый, и большой подорлик, они редко встречаются. Есть и черепаха болотная, уже редко где встречается, но у нас есть она.
Полесье – это прежде всего лес. Типичными его обитателями являются различные млекопитающие, составляющие богатство, красоту и гордость полесских лесов. И, конечно, они не дают скучать местным. Нет-нет, да и наведаются в гости.
Александр Криволап, житель деревни Зеленый Бор Ельского района Гомельской области:
Дикие животные: лоси и косули приходят у копанку воду пить, вот, я их вижу часто, зайчики бегают здесь. Лоси приходят, воду пьют, потому что вода есть, а везде воды нет. И косули ходят тут, пасутся. Здесь было раньше поле, здесь посадки этой не было, здесь рожь, овес сеяли, а теперь лесничество засадило это все.
Ольга Махновец, жительница деревни Кудричи Пинского района Брестской области:
По огороду лоси ходзяць, яблони з’ядаюць, уже не можна, а на той деревне, як мы кажам, сяло, то через вот такие забор прыгаюць лоси. А козай мора. Лоси то и по 5 идуць, и по 3, не то что один. И не боятся людей, уже люди их боятся. Они не боятся. Огороды вон разрыты. Посадишь на зиму лук, да и весною прыйдуць, хотя кругом хватает ж, но все равно ж шукае нешта сябе.
Василина Жолуд, жительница деревни Кореневка Хойникского района Гомельской области:
Всего хватает. И зайчики убягаюць, и козы дикие ходзяць, и вот я ходила по грибы, была и свинья дикая, но свинья уцякае. Вот как чувствует, что человек идзе, уцякае. Все е. Волка не бачыла, но говорили, что встрачали волка, но я не.
Лидия Шевченко, жительница деревни Кореневка Хойникского района Гомельской области:
Прыходзяць малыя такія. Так лавалі. Дзікія курапаткі, курачкі. Я у гародзе. Яна тут трапешчыцца. Я зноў прадаўжаю, зноў чую. Там тая курачка. Я яе падзяржала. У мяне сетка для цыплят. Я ей прынесла, пусціла туды. Яна яе даўбе. Ой. Пашкадавала, пусціла. И яноцік прыходзіў, воду ў карыце піў. Прыходзяць, такія харошыя.
Читайте также:
«130 тысяч гектаров и ни одного населённого пункта». Чем особенны Ольманские болота?
«Одно и то же слово немного по-другому говорили». Кто такие полешуки и почему их язык может не понять даже земляк?
«Гусей, даже индюков держали». Как вели хозяйство жители белорусского Полесья?