«Яноцік прыходзіў, воду ў карыце піў». Каких диких животных встречают жители полесских деревень?

Беларусь – страна с уникальной природой. Она по праву считается легкими Европы, потому что является единственным местом, в котором остались естественно возобновляемые болотные массивы. Водно-болотные угодья играют важную роль в развитии человечества. А на заболоченных территориях живет более миллиарда людей. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Микроклимат болот образует уникальную фауну. В этой богатой нетронутой природе можно увидеть большое количество редких видов животных и птиц.

Алексей Маринич, директор Государственного природоохранного учреждения «Заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Ольманские Болота»:

Много краснокнижников у нас на болотах, очень много. И малый, и большой подорлик, они редко встречаются. Есть и черепаха болотная, уже редко где встречается, но у нас есть она.

Полесье – это прежде всего лес. Типичными его обитателями являются различные млекопитающие, составляющие богатство, красоту и гордость полесских лесов. И, конечно, они не дают скучать местным. Нет-нет, да и наведаются в гости.

Александр Криволап, житель деревни Зеленый Бор Ельского района Гомельской области:

Дикие животные: лоси и косули приходят у копанку воду пить, вот, я их вижу часто, зайчики бегают здесь. Лоси приходят, воду пьют, потому что вода есть, а везде воды нет. И косули ходят тут, пасутся. Здесь было раньше поле, здесь посадки этой не было, здесь рожь, овес сеяли, а теперь лесничество засадило это все.

Ольга Махновец, жительница деревни Кудричи Пинского района Брестской области:

По огороду лоси ходзяць, яблони з’ядаюць, уже не можна, а на той деревне, як мы кажам, сяло, то через вот такие забор прыгаюць лоси. А козай мора. Лоси то и по 5 идуць, и по 3, не то что один. И не боятся людей, уже люди их боятся. Они не боятся. Огороды вон разрыты. Посадишь на зиму лук, да и весною прыйдуць, хотя кругом хватает ж, но все равно ж шукае нешта сябе.