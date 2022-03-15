«Это новый уровень научных исследований». Какую программу подготовили в детском технопарке?

Робототехника, компьютерные технологии и даже «зеленая» химия. Необычная для школьника образовательная программа теперь стала еще доступнее. В Национальном детском технопарке как в теории, так и на практике юные гении постигают азы науки.

Ольга Залыгина, доцент кафедры промышленной экологии, кандидат технических наук БГТУ:

Это новый уровень научных исследований. Они смогут познакомиться с такими современными методами анализа, как рентгенофазовый анализ, сканирующая электронная микроскопия. Они получат опыт работы в химической лаборатории, будут иметь определенные льготы при поступлении в университет. Попадают в кузницу таланта лучшие со всех уголков страны. Но чтобы получить заветную путевку в этот увлекательный мир фантазии, школьнику нужно создать и защитить собственный проект. Конкурс серьезный – до 5 человек на место.

Изабелла Римшялис:

Темой моего проекта было получение из лекарственного одуванчика каучука, из которого делают изделия из резины, пластика. Я очень рада, что я сюда попала. Думаю, что это все мне поможет в будущем. Когда все испытания позади, у новоиспеченных студентов начинается исследовательская работа. Познавательный интенсив обеспечен. Лекции ведут настоящие профессионалы своего дела, преподаватели ведущих вузов страны. Но самый незабываемый мастер-класс будущие ученые все же получают в лабораториях. Сегодняшний эксперимент посвящен теме экологии.

Ольга Залыгина:

Сейчас мы находимся в лаборатории, где учащиеся уже приступили к выполнению исследований. Первый этап – это определение свойств отхода, который мы исследуем, это осадок сточных вод гальванического производства. Ребята сейчас определяют влажность этого отхода, потому что потом им надо будет составить композиции для получения керамических материалов, например, керамического кирпича. Парочка занятий, и вот с цветными колбочками и необычными приборами школьники уже на «ты». А значит, одна из целей обучения достигнута.

Анна Козлова:

Я была в технопарке на декабрьской смене, тоже на направлении инженерная экология. Здесь, во-первых, очень сильные преподаватели, все к нам очень хорошо относились, все рассказывали, показывали. Мы выполняли проект, который посвящен изучению соединений азота в природных экосистемах.