Скоро начнётся сезон шашлыков и уборки придомовой территории. МЧС напоминает о правилах поведения с огнём

Теплые дни не за горами. Солнце за окном – это всегда радость, но хорошая погода таит в себе немало опасностей. Лед на водоемах становится тоньше.

Диана Железняк, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Паводковая ситуация на территории Минской области спокойная, стабильная, жизнедеятельности населения ничего не угрожает, она никоим образом не нарушена. Однако хотелось бы обратить внимание жителей Минской области, что лед на водоемах с каждым днем теряет свою прочность, поэтому мы настоятельно не рекомендуем выходить на этот, уже абсолютно не прочный, лед. Во время паводка и ледохода находиться на обрывистом берегу опасно, так как быстрое течение воды подмывает и рушит его. Особое внимание сотрудники МЧС обращают на случаи, когда на ваших глазах человек провалился под лед.

Диана Железняк:

Не пытайтесь выбежать на лед и оказать ему помощь, находясь рядом с ним. Подайте палку или какой-то длинный предмет, который позволит ему удерживаться над поверхностью воды и позволит вам при возможности подтянуть его на берег, конечно же, в первую очередь позвоните спасателям и сообщите о случившемся.

Еще одна ситуация, в которой вас может подстерегать опасность: уборка придомовой территории. Зачастую все возгорания происходят по вине людей: поджог сухой растительности, оставленный без присмотра костер – все это может привести к необратимым последствиям.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Хотелось бы обратить внимание на то, что выжигание сухой растительности категорически запрещено. Обращаем внимание тех, кто для наведения порядка у себя на подворье выбирает способ утилизации мусора – огонь, что необходимо соблюдать правила безопасности. Самое основное – это, конечно же, определить место, где будет располагаться ваш костер. Оно должно быть вдали от зданий, сооружений, чтобы не допустить загорания. Место, на котором планируется разжигать огонь, необходимо очистить. Это поможет предупредить распространение огня. Пламя необходимо постоянно контролировать и иметь под рукой ведро с водой, огнетушитель либо лопату.

Анастасия Швайбович:

Делать это в ветреную погоду небезопасно для вашего здоровья и жизни, поэтому лучше этот процесс отложить на другой день. Обращаем внимание, что для розжига ни в коем случае нельзя использовать легковоспламеняющиеся и горючее жидкости. Расстояние до постройки должно быть более 10 метров, до леса – 20 метров. При приготовлении шашлыков размещайте мангал, барбекю, гриль на расстоянии минимум 4 метра от сооружений.