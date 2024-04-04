Жильцы начинают жаловаться. Почему не все деревья можно садить в городе?

Чистота – это не только залог здоровья. Чистота – настоящий бренд Беларуси. О том, почему мы любим свою страну за ее чистоту и что заставляет удивляться иностранцев, пересекающих нашу границу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

При высадке деревьев около каких-то значимых объектов учитываются какие-то культурные, исторические традиции? То есть около каких-то монументальных, например, парковых обязательно дуб должен стоять?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как разрабатываются ландшафты?