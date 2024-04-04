Прямой эфир

Жильцы начинают жаловаться. Почему не все деревья можно садить в городе?

04 апреля 2024 20:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Чистота – это не только залог здоровья. Чистота – настоящий бренд Беларуси. О том, почему мы любим свою страну за ее чистоту и что заставляет удивляться иностранцев, пересекающих нашу границу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
При высадке деревьев около каких-то значимых объектов учитываются какие-то культурные, исторические традиции? То есть около каких-то монументальных, например, парковых обязательно дуб должен стоять?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Как разрабатываются ландшафты?

Жильцы начинают жаловаться. Почему не все деревья можно садить в городе?-1

Петр Николаенко, заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды:
Чтобы высаживать деревья, есть перечень деревьев, которые разрешены к высадке. Этот перечень разработан Национальной академией наук, он рекомендован. Опять же, если дерево не включено в этот перечень, то садить его нельзя, чтобы не получилось так, что мы какой-то инвазивный вид посадили в городе. Потом начинают жаловаться жильцы, и приходится его удалять.

«Идет на переработку». Куда попадает мусор из контейнеров для раздельного сбора – подробнее здесь.

# Озеленение # общество # Наталья Надольская # Пётр Николаенко

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: если мы хотим жить – не умирать и погибать – надо просто работать, нужна экономика
04 апреля 2024 20:02

Лукашенко: если мы хотим жить – не умирать и погибать – надо просто работать, нужна экономика

«Идёт на переработку». Куда попадает мусор из контейнеров для раздельного сбора?
04 апреля 2024 20:01

«Идёт на переработку». Куда попадает мусор из контейнеров для раздельного сбора?

«Вокруг чисто». Как белорусы относятся к труду работников ЖКХ?
04 апреля 2024 19:58

«Вокруг чисто». Как белорусы относятся к труду работников ЖКХ?