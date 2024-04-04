Жильцы начинают жаловаться. Почему не все деревья можно садить в городе?

Чистота – это не только залог здоровья. Чистота – настоящий бренд Беларуси. О том, почему мы любим свою страну за ее чистоту и что заставляет удивляться иностранцев, пересекающих нашу границу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
При высадке деревьев около каких-то значимых объектов учитываются какие-то культурные, исторические традиции? То есть около каких-то монументальных, например, парковых обязательно дуб должен стоять?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Как разрабатываются ландшафты?
Петр Николаенко, заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия – начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды:
Чтобы высаживать деревья, есть перечень деревьев, которые разрешены к высадке. Этот перечень разработан Национальной академией наук, он рекомендован. Опять же, если дерево не включено в этот перечень, то садить его нельзя, чтобы не получилось так, что мы какой-то инвазивный вид посадили в городе. Потом начинают жаловаться жильцы, и приходится его удалять.
«Идет на переработку». Куда попадает мусор из контейнеров для раздельного сбора – подробнее здесь.