«Задействованы только природные материалы». Как создают зоны отдыха в Минске?

Чистота – это не только залог здоровья. Чистота – настоящий бренд Беларуси. О том, почему мы любим свою страну за ее чистоту и что заставляет удивляться иностранцев, пересекающих нашу границу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

В 2023 году в каждом районе столицы появилась новая зона отдыха. Эта приятная идея, ставшая уже традицией: делать минчанам такие подарки дважды в год – ко Дню Республики и Дню города. Суть ее – создавать больше мест отдыха для жителей вблизи их домов. На протяжении трех лет оборудовано 45 таких площадок, где можно спокойно отдохнуть, почитать книгу, отвлечься от суеты мегаполиса. Екатерина, может быть, что-то планируется в 2024 году?