«Задействованы только природные материалы». Как создают зоны отдыха в Минске?

Чистота – это не только залог здоровья. Чистота – настоящий бренд Беларуси. О том, почему мы любим свою страну за ее чистоту и что заставляет удивляться иностранцев, пересекающих нашу границу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
В 2023 году в каждом районе столицы появилась новая зона отдыха. Эта приятная идея, ставшая уже традицией: делать минчанам такие подарки дважды в год – ко Дню Республики и Дню города. Суть ее – создавать больше мест отдыха для жителей вблизи их домов. На протяжении трех лет оборудовано 45 таких площадок, где можно спокойно отдохнуть, почитать книгу, отвлечься от суеты мегаполиса. Екатерина, может быть, что-то планируется в 2024 году?
Екатерина Короткина, заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстроя»:
Естественно, планируется. Правильно вы сказали, в последние три года есть тенденция в каждом административном районе открывать, создавать не менее двух зон отдыха. В некоторых районах в прошлом году открывали три зоны отдыха – это, по-моему, Заводской район. Что касается благоустройства, самое начало идет еще с зимнего периода. Работники зеленого строительства очищают данные территории. Это территории труднодоступные. Возможно, где-то возле водных гладей, та территория, которая неблагоустроенная, запущенная порослью разной, валежником, травой. Работники зеленстроя эту территорию очищают, разрабатывают какие-то концепции, идеи с последующим благоустройством.
Далее весенний период – если там необходимо по концепции, высаживают зеленые насаждения, устраивают дорожно-тропиночную сеть и устанавливают малые архитектурные формы. Тематика экологичная – здесь задействованы только природные материалы. Это дерево, отсев – то, что характерно для пейзажного стиля, качественного, хорошего отдыха жителей, гостей столицы. Очень интересные идеи, людям нравится. Я даже сама замечаю: проезжаешь иногда эти зоны отдыха – очень много людей. Хочу заметить, что принимают участие, как правило, не только работники зеленого строительства. Это работа комплексная, колоссальная целого района – здесь субъекты хозяйствования, предприятия различные и торговые центры. То есть кто-то – скамейку, кто-то – детское спортивное оборудование. То есть это такой комплексный подход, комплексное благоустройство.
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