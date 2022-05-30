«Ему интересно придумывать новое и обманывать других». Профайлер о том, почему некоторые мошенники не остановятся

Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».
Инга Сечко, профайлер, кандидат психологических наук:
Я хотела сказать, что преступники-то все время совершенствуются. Психотип преступника, мошенника, ему интересно придумывать новое и обманывать других. Таким образом он возвышается. Эти преступления не прекратятся.
Кирилл Казаков, СТВ:
Вы помните, кто такой Остап Бендер?
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Вечером стулья, а деньги утром. Нет, говорит, так не будет. Вечером деньги – утром стулья.
Инга Сечко:
Простые правила, которым каждый может научить своих родственников. Каждый может выработать их сам.
Алена Сырова, СТВ:
Вы же говорили о том, что зачастую выходите за рубеж, находите за рубежом тех, кто стоит на вершине этой цепочки. Кто эти люди или это организации какие-то?
Иван Судникович, заместитель начальника главного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:
Это, в принципе, обычная преступность, которая пользуется инструментом в киберпреступности, поскольку это проникло во все сферы общества.
Кирилл Казаков:
Когда русские войска взяли Бердянск, там нашли пару кол-центров с немецкой свастикой, еще фотографии в Telegram видел, и как раз таки разговор был о том, что эти кол-центры работали в том числе и на Беларусь.
Иван Судникович:
Мы прослеживаем такие сигналы. Мы видим такие сигналы. О чем-то мы можем говорить, о чем-то нет, но видим, что уже определенные страны на уровне правительств организовывают кибергруппы для атак на другие государства. Это мы видим и фиксируем.
Кирилл Казаков:
То есть это война?
Иван Судникович:
В некоторой степени это гибридная кибервойна.
Алена Сырова:
Гибридная кибервойна, в которой победить можем мы сами, если защитим себя и, прежде всего, своих близких.
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