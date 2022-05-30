«Ему интересно придумывать новое и обманывать других». Профайлер о том, почему некоторые мошенники не остановятся

Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу « По существу ».

Инга Сечко, профайлер, кандидат психологических наук:

Я хотела сказать, что преступники-то все время совершенствуются. Психотип преступника, мошенника, ему интересно придумывать новое и обманывать других. Таким образом он возвышается. Эти преступления не прекратятся.

Кирилл Казаков, СТВ:

Вы помните, кто такой Остап Бендер?

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Вечером стулья, а деньги утром. Нет, говорит, так не будет. Вечером деньги – утром стулья.

Инга Сечко:

Простые правила, которым каждый может научить своих родственников. Каждый может выработать их сам.

Алена Сырова, СТВ:

Вы же говорили о том, что зачастую выходите за рубеж, находите за рубежом тех, кто стоит на вершине этой цепочки. Кто эти люди или это организации какие-то?

Иван Судникович, заместитель начальника главного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:

Это, в принципе, обычная преступность, которая пользуется инструментом в киберпреступности, поскольку это проникло во все сферы общества.