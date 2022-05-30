Прямой эфир

«Ему интересно придумывать новое и обманывать других». Профайлер о том, почему некоторые мошенники не остановятся

30 мая 2022 20:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».  

«Ему интересно придумывать новое и обманывать других». Профайлер о том, почему некоторые мошенники не остановятся-1

Инга Сечко, профайлер, кандидат психологических наук:  
Я хотела сказать, что преступники-то все время совершенствуются. Психотип преступника, мошенника, ему интересно придумывать новое и обманывать других. Таким образом он возвышается. Эти преступления не прекратятся.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Вы помните, кто такой Остап Бендер?  

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:  
Вечером стулья, а деньги утром. Нет, говорит, так не будет. Вечером деньги – утром стулья.  

Инга Сечко:  
Простые правила, которым каждый может научить своих родственников. Каждый может выработать их сам.  

Алена Сырова, СТВ:  
Вы же говорили о том, что зачастую выходите за рубеж, находите за рубежом тех, кто стоит на вершине этой цепочки. Кто эти люди или это организации какие-то?  

Иван Судникович, заместитель начальника главного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:  
Это, в принципе, обычная преступность, которая пользуется инструментом в киберпреступности, поскольку это проникло во все сферы общества.  

«Ему интересно придумывать новое и обманывать других». Профайлер о том, почему некоторые мошенники не остановятся-4

Кирилл Казаков:  
Когда русские войска взяли Бердянск, там нашли пару кол-центров с немецкой свастикой, еще фотографии в Telegram видел, и как раз таки разговор был о том, что эти кол-центры работали в том числе и на Беларусь.  

Иван Судникович:  
Мы прослеживаем такие сигналы. Мы видим такие сигналы. О чем-то мы можем говорить, о чем-то нет, но видим, что уже определенные страны на уровне правительств организовывают кибергруппы для атак на другие государства. Это мы видим и фиксируем.  

Кирилл Казаков:  
То есть это война?  

Иван Судникович:  
В некоторой степени это гибридная кибервойна.  

Алена Сырова:  
Гибридная кибервойна, в которой победить можем мы сами, если защитим себя и, прежде всего, своих близких.  

Читайте также:  

«Были сирийские врачи». Какие способы мошенничества сейчас наиболее распространены в мире?  

Как понять, что звонит мошенник? Профайлер и сотрудник СК назвали явные признаки  

«Ущерб в настоящее время примерно 3,7 миллиона белорусских рублей». Кто чаще становится жертвой мошенников?  

# Мошенничество # общество # Инга Сечко # Кирилл Казаков # Сергей Кабакович # Алена Сырова # Иван Судникович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
СК: «Если что-то покупаете, то по факту, никаких предоплат — ничего»
30 мая 2022 20:33

СК: «Если что-то покупаете, то по факту, никаких предоплат — ничего»

«Мы не изолированы от этого». Есть ли жертвы телефонных мошенников среди правоохранителей?
30 мая 2022 20:29

«Мы не изолированы от этого». Есть ли жертвы телефонных мошенников среди правоохранителей?

«Были сирийские врачи». Какие способы мошенничества сейчас наиболее распространены в мире?
30 мая 2022 20:22

«Были сирийские врачи». Какие способы мошенничества сейчас наиболее распространены в мире?