«Эмоции переполняли!» Как живёт семья мальчика, которого Лукашенко держал на руках в роддоме 31 декабря 2021-го?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Если мамы не против, я могу и подержать. Давай мне этого на левую ручку. Давай этого. А мамы сюда.

Вероника Лозицкая, мама:

Я родила своего мальчика, сына Марка, 28 декабря 2021 года. В преддверии Нового года при посещении РНПЦ «Мать и дитя» глава государства держал именно нашего мальчика на руках, которому было всего пару дней от рождения. Конечно, было очень волнительно, эмоции переполняли. Желаю всем ощутить такие эмоции. Президент пожелал прийти за вторым и третьим ребеночком. В планах – будем стараться выполнять. Это смысл моей жизни – мой сын, моя опора.