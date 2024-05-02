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«Эмоции переполняли!» Как живёт семья мальчика, которого Лукашенко держал на руках в роддоме 31 декабря 2021-го?

02 мая 2024 16:05
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Как в Беларуси помогают появиться на свет маленьким гражданам страны и каких успехов достигла медицина в этой сфере? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

«Если мамы не против, я могу и подержать». Александр Лукашенко сфотографировался с малышами в РНПЦ «Мать и дитя» – подробности.

«Эмоции переполняли!» Как живёт семья мальчика, которого Лукашенко держал на руках в роддоме 31 декабря 2021-го?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если мамы не против, я могу и подержать. Давай мне этого на левую ручку. Давай этого. А мамы сюда.

«Эмоции переполняли!» Как живёт семья мальчика, которого Лукашенко держал на руках в роддоме 31 декабря 2021-го?-4

«Эмоции переполняли!» Как живёт семья мальчика, которого Лукашенко держал на руках в роддоме 31 декабря 2021-го?-6

Вероника Лозицкая, мама:
Я родила своего мальчика, сына Марка, 28 декабря 2021 года. В преддверии Нового года при посещении РНПЦ «Мать и дитя» глава государства держал именно нашего мальчика на руках, которому было всего пару дней от рождения. Конечно, было очень волнительно, эмоции переполняли. Желаю всем ощутить такие эмоции. Президент пожелал прийти за вторым и третьим ребеночком. В планах – будем стараться выполнять. Это смысл моей жизни – мой сын, моя опора.

«Эмоции переполняли!» Как живёт семья мальчика, которого Лукашенко держал на руках в роддоме 31 декабря 2021-го?-9

Лукашенко в РНПЦ «Мать и дитя»: давайте будем заинтересовывать этих мужиков, чтобы женщина могла родить. Читайте здесь.

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# Рождаемость в Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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