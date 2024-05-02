ЭКО в Беларуси: кому проводят бесплатную процедуру и какая вероятность забеременеть?

Как в Беларуси помогают появиться на свет маленьким гражданам страны и каких успехов достигла медицина в этой сфере? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа». Около 15 % семей в мире сталкиваются с проблемой бесплодия. Беларусь не исключение. Но выход есть. Репродуктивные технологии – это вовсе не волшебство. Это сила науки и золотые руки врачей.

Ирина Дусь, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и дитя»:

На базе нашего центра ЭКО уже 16 лет, и нашим первым рожденным детям уже почти 16 лет, в этом году они получают паспорта граждан Республики Беларусь. Количество циклов растет во всей стране, в том числе и количество государственных программ. И с 2021 года мы проводим бесплатную программу ЭКО для нуждающихся в данной программе. Мы сделали уже 2,8 тысячи циклов. Больше 800 пациенток у нас уже родили, и на сегодня больше 300 пациенток беременны. Это хороший показатель. Частота наступления беременности – около 40 % на цикл, что сопоставимо с хорошими мировыми цифрами.

Иван Курлович, заместитель директора РНПЦ «Мать и дитя» по научной работе:

Мы не волшебники, мы только учимся ими быть. Мы ищем какие-то моменты, механизмы, на которые мы можем повлиять. Государством предоставляется бесплатно одна попытка ЭКО в последние несколько лет, и наша задача как научного учреждения – сделать ее максимально эффективной. У нас выполняется четыре научных исследования, финансируемых государством, на три года и более, которые направлены на повышение эффективности экстракорпорального оплодотворения. Конечно, демографическая ситуация в Беларуси далека от идеальной. Нас должно быть больше, и это часть государственной стратегии. Но есть и хорошая новость: чаще стали рожать вторых и третьих детей. И это возврат к нашим традициям.