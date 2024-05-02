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ЭКО в Беларуси: кому проводят бесплатную процедуру и какая вероятность забеременеть?

02 мая 2024 16:23
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Как в Беларуси помогают появиться на свет маленьким гражданам страны и каких успехов достигла медицина в этой сфере? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

Около 15 % семей в мире сталкиваются с проблемой бесплодия. Беларусь не исключение. Но выход есть. Репродуктивные технологии – это вовсе не волшебство. Это сила науки и золотые руки врачей. 

ЭКО в Беларуси: кому проводят бесплатную процедуру и какая вероятность забеременеть?-1

Ирина Дусь, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и дитя»:
На базе нашего центра ЭКО уже 16 лет, и нашим первым рожденным детям уже почти 16 лет, в этом году они получают паспорта граждан Республики Беларусь. Количество циклов растет во всей стране, в том числе и количество государственных программ. И с 2021 года мы проводим бесплатную программу ЭКО для нуждающихся в данной программе. Мы сделали уже 2,8 тысячи циклов. Больше 800 пациенток у нас уже родили, и на сегодня больше 300 пациенток беременны. Это хороший показатель. Частота наступления беременности – около 40 % на цикл, что сопоставимо с хорошими мировыми цифрами.

ЭКО в Беларуси: кому проводят бесплатную процедуру и какая вероятность забеременеть?-4

Иван Курлович, заместитель директора РНПЦ «Мать и дитя» по научной работе:
Мы не волшебники, мы только учимся ими быть. Мы ищем какие-то моменты, механизмы, на которые мы можем повлиять. Государством предоставляется бесплатно одна попытка ЭКО в последние несколько лет, и наша задача как научного учреждения – сделать ее максимально эффективной. У нас выполняется четыре научных исследования, финансируемых государством, на три года и более, которые направлены на повышение эффективности экстракорпорального оплодотворения.

Конечно, демографическая ситуация в Беларуси далека от идеальной. Нас должно быть больше, и это часть государственной стратегии. Но есть и хорошая новость: чаще стали рожать вторых и третьих детей. И это возврат к нашим традициям.

ЭКО в Беларуси: кому проводят бесплатную процедуру и какая вероятность забеременеть?-7

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:
Возьмем 1960-1970-е годы, когда в семье было 4-5 детей, это была норма, и об этом никто не задумывался. Это уже потом пошли новомодные западные веяния: чайлдфри, когда нет вообще детей, либо один ребенок, жизнь для себя, путешествия, еще какие-то моменты. Тогда об этом никто не думал. Все понимали. По большому счету, люди уже с возрастом, к сожалению, понимают, что счастье все-таки в детях.

Счастье в квадрате или даже в кубе – так здесь шутят, когда на свет появляются двойни или тройни. И в этих стенах такой праздник не редкость. 

ЭКО в Беларуси: кому проводят бесплатную процедуру и какая вероятность забеременеть?-10

Елена Спиридонова, заведующая родовым отделением РНПЦ «Мать и дитя»:
Конечно, эмоции самые настоящие. Что может быть самое эмоциональное в жизни, как ни рождение своего ребенка? Эти эмоции неподдельные, эти эмоции не придумаешь, никак не изобразишь искусственно. Действительно, счастье в глазах.

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# Рождаемость в Беларуси # общество # Ирина Дусь # Иван Курлович # Сергей Васильев # Елена Спиридонова

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