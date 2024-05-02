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В Беларуси продолжают обсуждать главные тезисы ВНС

02 мая 2024 13:56
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Тезисы первого заседания VII Всебелорусского народного собрания продолжают обсуждать в Беларуси. Донести главные посылы до населения – основная задача, которую поставил Президент перед руководящим звеном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси продолжают обсуждать главные тезисы ВНС-1

В Бресте встречу со студентами технического университета провел председатель областного Совета депутатов Игорь Брилевич. В центре внимания – принятые стратегические решения: утверждение Концепции национальной безопасности и Военной доктрины. Какова основа этих решений и, главное, какие меры необходимо предпринять, чтобы обеспечить их реализацию? Сложные темы разобрали на доступном для молодежи языке.

В Беларуси продолжают обсуждать главные тезисы ВНС-4

Елизавета Калютич, студентка Брестского государственного технического университета:
Приятно, что пытаются донести и до молодежи, и до студентов в том числе аспекты Всебелорусского народного собрания, которые не совсем были понятны.

В Беларуси продолжают обсуждать главные тезисы ВНС-7

Игорь Брилевич, председатель Брестского областного Совета депутатов:
Очень важно рассказывать молодым людям, студентам, школьникам о тех процессах, которые происходят в нашей стране и вокруг нее. Они должны понимать, что совсем скоро, вступив во взрослую жизнь, они будут строить суверенную независимую Беларусь. И в их руках будет находиться судьба нашей страны.

Первое заседание VII ВНС можно по праву назвать историческим, данный орган впервые собрался в новом конституционном статусе.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Игорь Брилевич

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