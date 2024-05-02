В Беларуси продолжают обсуждать главные тезисы ВНС
Тезисы первого заседания VII Всебелорусского народного собрания продолжают обсуждать в Беларуси. Донести главные посылы до населения – основная задача, которую поставил Президент перед руководящим звеном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Бресте встречу со студентами технического университета провел председатель областного Совета депутатов Игорь Брилевич. В центре внимания – принятые стратегические решения: утверждение Концепции национальной безопасности и Военной доктрины. Какова основа этих решений и, главное, какие меры необходимо предпринять, чтобы обеспечить их реализацию? Сложные темы разобрали на доступном для молодежи языке.
Елизавета Калютич, студентка Брестского государственного технического университета:
Приятно, что пытаются донести и до молодежи, и до студентов в том числе аспекты Всебелорусского народного собрания, которые не совсем были понятны.
Игорь Брилевич, председатель Брестского областного Совета депутатов:
Очень важно рассказывать молодым людям, студентам, школьникам о тех процессах, которые происходят в нашей стране и вокруг нее. Они должны понимать, что совсем скоро, вступив во взрослую жизнь, они будут строить суверенную независимую Беларусь. И в их руках будет находиться судьба нашей страны.
Первое заседание VII ВНС можно по праву назвать историческим, данный орган впервые собрался в новом конституционном статусе.