В Беларуси продолжают обсуждать главные тезисы ВНС

Тезисы первого заседания VII Всебелорусского народного собрания продолжают обсуждать в Беларуси. Донести главные посылы до населения – основная задача, которую поставил Президент перед руководящим звеном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте встречу со студентами технического университета провел председатель областного Совета депутатов Игорь Брилевич. В центре внимания – принятые стратегические решения: утверждение Концепции национальной безопасности и Военной доктрины. Какова основа этих решений и, главное, какие меры необходимо предпринять, чтобы обеспечить их реализацию? Сложные темы разобрали на доступном для молодежи языке.

Е лизавета К алютич, студентка Б рестского государственного технического университета: Приятно, что пытаются донести и до молодежи, и до студентов в том числе аспекты Всебелорусского народного собрания, которые не совсем были понятны.

Игорь Брилевич, председатель Брестского областного Совета депутатов:

Очень важно рассказывать молодым людям, студентам, школьникам о тех процессах, которые происходят в нашей стране и вокруг нее. Они должны понимать, что совсем скоро, вступив во взрослую жизнь, они будут строить суверенную независимую Беларусь. И в их руках будет находиться судьба нашей страны.

Первое заседание VII ВНС можно по праву назвать историческим, данный орган впервые собрался в новом конституционном статусе.