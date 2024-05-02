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Как медики понимают «язык» новорождённых и спасают им жизни? Рассказали в РНПЦ «Мать и дитя»

02 мая 2024 16:18
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Как в Беларуси помогают появиться на свет маленьким гражданам страны и каких успехов достигла медицина в этой сфере? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

Работа с новорожденным пациентом в медицине – это высший пилотаж. Белорусские специалисты своих подопечных понимают без слов. Но чтобы выучить этот язык, нужно потрудиться. 

Как медики понимают «язык» новорождённых и спасают им жизни? Рассказали в РНПЦ «Мать и дитя»-1

Дмитрий Санковец, и. о. руководителя клинического отдела анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей:
Банальное изменение поведения, цвета кожи, как он реагирует на контакт, как он кушает, как он какает, как он писает, как он дышит, как бьется его сердце – все это элементы языка. Это части слов, из которых складываются предложения, которые мы должны понять. Вот это шестое чувство – понимание языка новорожденного ребенка – очень сильно помогает.

Помощь младенцу – это обязательно командная работа. По-другому быть просто не может. Уж слишком велика цена ошибки. 

Как медики понимают «язык» новорождённых и спасают им жизни? Рассказали в РНПЦ «Мать и дитя»-4

Максим Бойдак, заведующий отделением анестезиологии и реанимации РНПЦ «Мать и дитя»:
Наши детки в основной массе недоношенные, незрелые, они находятся очень долго – недели, месяц. Команда – врачи, медицинские сестры, диагностические, вспомогательные службы – только совместная слаженная работа может привести к какому-то результату, который нужен как нам, так и родителям.

Как медики понимают «язык» новорождённых и спасают им жизни? Рассказали в РНПЦ «Мать и дитя»-7

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