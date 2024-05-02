Как медики понимают «язык» новорождённых и спасают им жизни? Рассказали в РНПЦ «Мать и дитя»

Как в Беларуси помогают появиться на свет маленьким гражданам страны и каких успехов достигла медицина в этой сфере? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа». Работа с новорожденным пациентом в медицине – это высший пилотаж. Белорусские специалисты своих подопечных понимают без слов. Но чтобы выучить этот язык, нужно потрудиться.

Дмитрий Санковец, и. о. руководителя клинического отдела анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей:

Банальное изменение поведения, цвета кожи, как он реагирует на контакт, как он кушает, как он какает, как он писает, как он дышит, как бьется его сердце – все это элементы языка. Это части слов, из которых складываются предложения, которые мы должны понять. Вот это шестое чувство – понимание языка новорожденного ребенка – очень сильно помогает. Помощь младенцу – это обязательно командная работа. По-другому быть просто не может. Уж слишком велика цена ошибки.