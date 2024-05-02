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«Было табу – не беременеть». С какими патологиями пациенток в РНПЦ «Мать и дитя» помогают родиться малышам?

02 мая 2024 16:15
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Как в Беларуси помогают появиться на свет маленьким гражданам страны и каких успехов достигла медицина в этой сфере? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

100 тысяч – именно столько малышей каждый год появляется на свет в Беларуси. Но это место особенное. Республиканский центр «Мать и дитя». Рождение каждого маленького человека здесь – большая победа. 

«Было табу – не беременеть». С какими патологиями пациенток в РНПЦ «Мать и дитя» помогают родиться малышам?-1

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:
Тяжелый порок сердца, тяжелая форма сахарного диабета, тяжелые неврологические заболевания. Если раньше однозначно было табу – не беременеть, потому что это опасно для жизни, то сейчас по многим заболеваниям снижаем планку, даем женщинам такую возможность. Даже то, что 10 лет назад считалось невозможным, сейчас уже возможно. И то, что год назад было 50 на 50, сейчас уже с твердой уверенностью говоришь: да, это возможно.

«Было табу – не беременеть». С какими патологиями пациенток в РНПЦ «Мать и дитя» помогают родиться малышам?-4

Елена Спиридонова, заведующая родовым отделением РНПЦ «Мать и дитя»:
Например, пациентка с трансплантированной печенью повторно рожает, пациентки, которым проведены операции при тяжелых пороках сердца, когда речь шла вообще о прогнозе для жизни пациентки, а сейчас мы выносили, родоразрешили. Уже этим деткам кому и пять лет. Такие результаты, которые можно оценить за десять лет.

Нередко помощь нужна человеку, который де-юре еще не существует, но его сердце уже бьется в утробе матери. Это единственное в Беларуси отделение, где проводят хирургические операции еще не рожденным детям. В мире таких мест немного.

«Было табу – не беременеть». С какими патологиями пациенток в РНПЦ «Мать и дитя» помогают родиться малышам?-7

Максим Белуга, заведующий отделением фетальной хирургии РНПЦ «Мать и дитя»:
Это позволит, во-первых, плоду выжить при тяжелой патологии; во-вторых, родиться практически на доношенном сроке. Это уже практически зрелый ребенок. И минимизировать, а то и совершенно избавиться от заболевания, которым он болеет.

Много зависит и от самой проблемы, с которой мы сталкиваемся. Это может быть просто иголкой под контролем УЗИ. Мы колем в пуповину плода и выполняем либо переливание крови, либо вводим лекарственное средство плоду. Можем даже установить плоду внутривенный катетер с подсистемой для постоянного длительного внутриутробного лечения.

«Было табу – не беременеть». С какими патологиями пациенток в РНПЦ «Мать и дитя» помогают родиться малышам?-10

Безусловно, каждая такая операция уникальна, но важно то, что подобные вмешательства в Беларуси поставлены на поток. Вот уже более десятка лет для наших специалистов это высокотехнологичная рутина. Как и сложные роды, когда нередко стоит вопрос жизни и смерти. Научились побеждать!

«Было табу – не беременеть». С какими патологиями пациенток в РНПЦ «Мать и дитя» помогают родиться малышам?-13

Александр Богомолов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации РНПЦ «Мать и дитя»:
Нам удалось в значительной мере сократить уровень материнской смертности – он у нас один из самых низких в мире. Основная самая неприятная ситуация – акушерские кровотечения: чем оно закончится, не знает никто. Поэтому здесь также все отработано до мелочей, есть алгоритм оказания медицинской помощи: забор анализов, заказ препаратов крови. При необходимости машина быстро едет в центр переливания крови. Мы имеем возможность минимизировать объем кровотечения у пациента, хотя он остается достаточно внушимым. Когда мы говорим, что кровопотеря у пациента составила 8, никто не верит, говорят: там же всего у человека 4 – как такое возможно? Для этого и существуют волшебники-анестизиологи.

«Было табу – не беременеть». С какими патологиями пациенток в РНПЦ «Мать и дитя» помогают родиться малышам?-16

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# Рождаемость в Беларуси # общество # Сергей Васильев # Елена Спиридонова # Максим Белуга

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