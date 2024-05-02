«Было табу – не беременеть». С какими патологиями пациенток в РНПЦ «Мать и дитя» помогают родиться малышам?

Как в Беларуси помогают появиться на свет маленьким гражданам страны и каких успехов достигла медицина в этой сфере? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа». 100 тысяч – именно столько малышей каждый год появляется на свет в Беларуси. Но это место особенное. Республиканский центр «Мать и дитя». Рождение каждого маленького человека здесь – большая победа.

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

Тяжелый порок сердца, тяжелая форма сахарного диабета, тяжелые неврологические заболевания. Если раньше однозначно было табу – не беременеть, потому что это опасно для жизни, то сейчас по многим заболеваниям снижаем планку, даем женщинам такую возможность. Даже то, что 10 лет назад считалось невозможным, сейчас уже возможно. И то, что год назад было 50 на 50, сейчас уже с твердой уверенностью говоришь: да, это возможно.

Елена Спиридонова, заведующая родовым отделением РНПЦ «Мать и дитя»:

Например, пациентка с трансплантированной печенью повторно рожает, пациентки, которым проведены операции при тяжелых пороках сердца, когда речь шла вообще о прогнозе для жизни пациентки, а сейчас мы выносили, родоразрешили. Уже этим деткам кому и пять лет. Такие результаты, которые можно оценить за десять лет. Нередко помощь нужна человеку, который де-юре еще не существует, но его сердце уже бьется в утробе матери. Это единственное в Беларуси отделение, где проводят хирургические операции еще не рожденным детям. В мире таких мест немного.

Максим Белуга, заведующий отделением фетальной хирургии РНПЦ «Мать и дитя»:

Это позволит, во-первых, плоду выжить при тяжелой патологии; во-вторых, родиться практически на доношенном сроке. Это уже практически зрелый ребенок. И минимизировать, а то и совершенно избавиться от заболевания, которым он болеет. Много зависит и от самой проблемы, с которой мы сталкиваемся. Это может быть просто иголкой под контролем УЗИ. Мы колем в пуповину плода и выполняем либо переливание крови, либо вводим лекарственное средство плоду. Можем даже установить плоду внутривенный катетер с подсистемой для постоянного длительного внутриутробного лечения.

Безусловно, каждая такая операция уникальна, но важно то, что подобные вмешательства в Беларуси поставлены на поток. Вот уже более десятка лет для наших специалистов это высокотехнологичная рутина. Как и сложные роды, когда нередко стоит вопрос жизни и смерти. Научились побеждать!