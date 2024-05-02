Наталья Кочанова проводит приём граждан в Жлобине

Разобраться в проблеме и найти ее решение. Сенаторы отправились в Гомельскую область, чтобы пообщаться с местными жителями и узнать, какие вопросы остро стоят в регионе. Ведь все, что волнует людей, – это ответственность парламентариев. Именно под таким девизом работает Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Жлобине прием граждан ведет Наталья Кочанова. Среди тех, кто воспользовался возможностью и обратился за помощью к председателю Совета Республики, Сергей Станков – единственный житель хутора в полутора километрах от деревни Новые Марковичи. Пенсионер пожаловался на отсутствие подъездной дороги к дому: раньше добирался пешком, теперь не позволяет здоровье. Вопрос пообещали решить до 1 июля.

Сергей Станков, житель Жлобинского района:

Не могу дойти, а тем более грязь. Надо сапоги резиновые надевать, чтобы кусок хлеба взять. Кочанова – молодец, человек отменный, понимающий.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Больше всего волнуют людей вопросы, которые связаны с дорогами, причем с теми, которые находятся в городе, в деревне. Поэтому неспроста была поставлена задача Президентом особое внимание уделить местным дорогам. До этого я уже переговорила с председателем Гомельского облисполкома. Иван Иванович Крупко нацелен на то, чтобы те вопросы, которые задают люди правомерно, были решены.