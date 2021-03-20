Елена Богдан о новой номинации в конкурсе «Женщина года – 2020»: мы её назвали «Женщина-легенда»

Новости Беларуси. В Минске 20 марта чествовали победителей конкурса «Женщина года – 2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске 20 марта чествовали победителей конкурса «Женщина года – 2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди номинанток – педагоги, врачи, работники сферы культуры и искусства, успешные руководители и хозяйки села с активной гражданской позицией и материнской славой.
«Не только быть мамой, но и активно участвовать в жизни общества». В Минске наградили победительниц «Женщины года – 2020»
Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:
Мы придумали президиумом в этом году еще одну интересную номинацию. Мы ее назвали «Женщина-легенда». Мы будем ее присуждать ежегодно женщине, которая стала легендой в уходящем году. Поэтому я думаю, что это тоже будет одна из самых интересных и любимых номинаций.
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