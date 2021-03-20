Елена Богдан о новой номинации в конкурсе «Женщина года – 2020»: мы её назвали «Женщина-легенда»

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Мы придумали президиумом в этом году еще одну интересную номинацию. Мы ее назвали «Женщина-легенда». Мы будем ее присуждать ежегодно женщине, которая стала легендой в уходящем году. Поэтому я думаю, что это тоже будет одна из самых интересных и любимых номинаций.

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