«Не только быть мамой, но и активно участвовать в жизни общества». В Минске наградили победительниц конкурса «Женщина года – 2020»

Новости Беларуси. В Минске 20 марта чествовали победителей конкурса «Женщина года – 2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске 20 марта чествовали победителей конкурса «Женщина года – 2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди номинанток – педагоги, врачи, работники сферы культуры и искусства, успешные руководители и хозяйки села с активной гражданской позицией и материнской славой. Все они помогают развивать женское движение в Беларуси, являются примером ответственности для окружающих.
Кстати, номинаций с каждым годом становится больше. В 2021 году их шесть. На победу претендовали более 360 человек. Почетными грамотами и подарками наградили 47 участниц.
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Марина Воропай, начальник бюро логистики транспортных услуг, победитель в номинации «Материнская слава»:
Попала я на этот праздник неслучайно, так как являюсь многодетной мамой и целый год активно проявляла себя во всяких делах. Наконец-то отметили, что мамой быть – не только быть мамой, но и активно участвовать в жизни общества, государства, своей организации.
Конкурс «Женщина года» прошел уже в 13 раз.