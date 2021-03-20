«Не только быть мамой, но и активно участвовать в жизни общества». В Минске наградили победительниц конкурса «Женщина года – 2020»

Новости Беларуси. В Минске 20 марта чествовали победителей конкурса «Женщина года – 2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди номинанток – педагоги, врачи, работники сферы культуры и искусства, успешные руководители и хозяйки села с активной гражданской позицией и материнской славой. Все они помогают развивать женское движение в Беларуси, являются примером ответственности для окружающих.

Кстати, номинаций с каждым годом становится больше. В 2021 году их шесть. На победу претендовали более 360 человек. Почетными грамотами и подарками наградили 47 участниц. Елена Богдан о новой номинации в конкурсе «Женщина года – 2020»: мы её назвали «Женщина-легенда»