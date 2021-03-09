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«Такой энергетики, сплоченности единомышленников я не встречала никогда». Елена Богдан о женском форуме «За Беларусь»

09 марта 2021 14:21
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Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин, рассказала о женском форуме «За Беларусь».

Вадим Щеглов, ведущий:
Вы не так давно были избраны председателем Белорусского союза женщин. Достаточно серьезный пост, потому что до вас этот пост занимали авторитетные и Марианна Акиндиновна, и Надежда Андреевна. Мне кажется, это очень ответственно. Что для себя наметили, какая цель будет оправдана? Чего вы хотели бы достичь на этом посту?

«Такой энергетики, сплоченности единомышленников я не встречала никогда». Елена Богдан о женском форуме «За Беларусь»-1

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин:
Это огромная ответственность. Я очень благодарна и Марианне Акиндиновне, и Надежде Андреевне, что они остаются рядом со мной. Они остались советниками председателя, это очень важно. Они помогают и сегодня активно подключаются ко всему, что происходит в Белорусском союзе женщин. Первое и самое главное – это не опустить планку, достаточно высоко поднятую. Второе – больше Белорусскому союзу женщин, наверное, символично, что в Год народного единства, во-первых, привлечь, дойти туда, куда мы еще не дошли, и привлечь в свои ряды неравнодушных женщин из других сфер и ведомств. Потому не секрет, что основной наш костяк – это социальная сфера. Есть промышленная сфера, есть предприниматели, есть сельское хозяйство. Мы должны поработать и с этими женщинами.

Вадим Щеглов:
Все помнят съезд женщин в поддержку Беларуси в «Минск-Арене». По-моему, на плечах наших женщин страна держится в какой-то степени.

«Такой энергетики, сплоченности единомышленников я не встречала никогда». Елена Богдан о женском форуме «За Беларусь»-4

Елена Богдан:
Я могу рассказать о впечатлениях от этого форума. Такой энергетики, сплоченности единомышленников я не встречала никогда.

Вадим Щеглов:
Это даже чувствовалось по ту сторону экрана.

Елена Богдан:
А вы представляете, что было в зале? Все это время, все эти часы было единое дыхание. Как единое биение сердца. Наверное, более сильного впечатления у меня в жизни не было, честно скажу.

«Такой энергетики, сплоченности единомышленников я не встречала никогда». Елена Богдан о женском форуме «За Беларусь»-7

Вадим Щеглов:
Не зря Александр Григорьевич говорит, что он женский президент. 

Елена Богдан:
В этом есть доля правды.

«Все, что приходило на наш счет, уходило в организации здравоохранения». Елена Богдан рассказала о Белорусском союзе женщин – подробнее сдесь

# Женщины Беларуси # общество # Вадим Щеглов # Елена Богдан # Фотофакт

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