«Такой энергетики, сплоченности единомышленников я не встречала никогда». Елена Богдан о женском форуме «За Беларусь»

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин, рассказала о женском форуме «За Беларусь». Вадим Щеглов, ведущий:

Вы не так давно были избраны председателем Белорусского союза женщин. Достаточно серьезный пост, потому что до вас этот пост занимали авторитетные и Марианна Акиндиновна, и Надежда Андреевна. Мне кажется, это очень ответственно. Что для себя наметили, какая цель будет оправдана? Чего вы хотели бы достичь на этом посту?

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин:

Это огромная ответственность. Я очень благодарна и Марианне Акиндиновне, и Надежде Андреевне, что они остаются рядом со мной. Они остались советниками председателя, это очень важно. Они помогают и сегодня активно подключаются ко всему, что происходит в Белорусском союзе женщин. Первое и самое главное – это не опустить планку, достаточно высоко поднятую. Второе – больше Белорусскому союзу женщин, наверное, символично, что в Год народного единства, во-первых, привлечь, дойти туда, куда мы еще не дошли, и привлечь в свои ряды неравнодушных женщин из других сфер и ведомств. Потому не секрет, что основной наш костяк – это социальная сфера. Есть промышленная сфера, есть предприниматели, есть сельское хозяйство. Мы должны поработать и с этими женщинами. Вадим Щеглов:

Все помнят съезд женщин в поддержку Беларуси в «Минск-Арене». По-моему, на плечах наших женщин страна держится в какой-то степени.

Елена Богдан:

Я могу рассказать о впечатлениях от этого форума. Такой энергетики, сплоченности единомышленников я не встречала никогда. Вадим Щеглов:

Это даже чувствовалось по ту сторону экрана. Елена Богдан:

А вы представляете, что было в зале? Все это время, все эти часы было единое дыхание. Как единое биение сердца. Наверное, более сильного впечатления у меня в жизни не было, честно скажу.