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«Город чудесный». Какие новые здания построили в Логойске и какой инфраструктуры не хватает городу?

20 марта 2021 14:50
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Стюша Тайм, блогер:
Мы продолжаем путешествовать по стране, и сегодня мы в Логойске. Давайте вместе посмотрим, чем живет этот город.

«Город чудесный». Какие новые здания построили в Логойске и какой инфраструктуры не хватает городу?-1

Я коренной житель, родилась в Логойске, мои дети выросли в Логойске: сын и дочка. Четверо внуков. Все проживают, и всем нравится.

«Город чудесный». Какие новые здания построили в Логойске и какой инфраструктуры не хватает городу?-4

Город чудесный. Тихо, спокойно, красиво.

Стюша Тайм:
С минуты на минуту к нам подойдет начальник управления архитектуры, строительства и ЖКХ Евгений Львович Гайдук. Мы приехали к вам в гости. Надеемся, что вы покажете, чем живет этот город, какие объекты строятся.

«Город чудесный». Какие новые здания построили в Логойске и какой инфраструктуры не хватает городу?-7

Евгений Гайдук, начальник управления архитектуры, строительства и ЖКХ:
Конечно, пойдемте.

Стюша Тайм:
Мы с Евгением Львовичем приехали к красивому зданию, отделу Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Пару слов про это шикарное здание.

«Город чудесный». Какие новые здания построили в Логойске и какой инфраструктуры не хватает городу?-10

Евгений Гайдук:
Объект был построен по заказу Департамента охраны Республики Беларусь. Начало строительства было в 2019 году, в эксплуатацию введен в 2020-м. На объекте созданы все необходимые условия для функционирования отделения, имеется спортивный зал, площадки для выгула собак, хранения транспортных средств.

Стюша Тайм:
А сейчас мы находимся на территории третьей городской школы, которая в 2020 году была реконструирована. Кто выступал инициатором реконструкции школы?

«Город чудесный». Какие новые здания построили в Логойске и какой инфраструктуры не хватает городу?-13

Евгений Гайдук:
Заказчиком по реконструкции выступало Управление по образованию, спорту и туризму Логойского райисполкома в связи с тем, что на территории третьей общегородской средней школы отсутствовал пищеблок.

Стюша Тайм:
Светлана, вы работаете в школьном пищеблоке. Скажите пару слов об условиях труда.

«Город чудесный». Какие новые здания построили в Логойске и какой инфраструктуры не хватает городу?-16

Столовая новая, оборудование хорошее, коллектив дружный.

Стюша Тайм:
Это не может не радовать. А мы двигаемся дальше изучать город Логойск. Я так понимаю, 2020 год был щедрым для Логойска на административные здания.

«Город чудесный». Какие новые здания построили в Логойске и какой инфраструктуры не хватает городу?-19

Евгений Гайдук:
В 2020 году был введен ряд знаковых объектов для города, одним из которых является административное здание Логойского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Объект был введен в эксплуатацию в 2020 году. В новом здании расположен персонал подразделения и вся необходимая спасательная техника.

Стюша Тайм:
Как обстоят дела со строительством жилья?

«Город чудесный». Какие новые здания построили в Логойске и какой инфраструктуры не хватает городу?-22

Евгений Гайдук:
В 2020 году на территории Логойского района было построено и введено в эксплуатацию 47 тысяч квадратных метров жилья. Мы сейчас находимся на одном из объектов – это многоквартирный жилой дом на улице Победы.

Стюша Тайм:
Рады, что Логойск развивается, вводятся в эксплуатацию новые административные здания. Может, городу еще чего-то не хватает?

«Город чудесный». Какие новые здания построили в Логойске и какой инфраструктуры не хватает городу?-25

Евгений Гайдук:
Сегодня есть проблемы с обеспечением детей в дошкольных учреждениях, в связи с чем в 2020 году была разработана проектная документация на строительство детского сада и яслей. Дополнительно планируется вносить объемы жилищного строительства – приступили к разработке нового квартала застройки, в котором предусматривается строительство жилья для граждан, состоящих на учете в Минске, а также в Логойске.

# Социальная инфраструктура # общество # Евгений Гайдук # Стюша Тайм # Фотофакт

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