«Город чудесный». Какие новые здания построили в Логойске и какой инфраструктуры не хватает городу?

Стюша Тайм, блогер:

Мы продолжаем путешествовать по стране, и сегодня мы в Логойске. Давайте вместе посмотрим, чем живет этот город.

Я коренной житель, родилась в Логойске, мои дети выросли в Логойске: сын и дочка. Четверо внуков. Все проживают, и всем нравится.

Город чудесный. Тихо, спокойно, красиво. Стюша Тайм:

С минуты на минуту к нам подойдет начальник управления архитектуры, строительства и ЖКХ Евгений Львович Гайдук. Мы приехали к вам в гости. Надеемся, что вы покажете, чем живет этот город, какие объекты строятся.

Евгений Гайдук, начальник управления архитектуры, строительства и ЖКХ:

Конечно, пойдемте. Стюша Тайм:

Мы с Евгением Львовичем приехали к красивому зданию, отделу Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Пару слов про это шикарное здание.

Евгений Гайдук:

Объект был построен по заказу Департамента охраны Республики Беларусь. Начало строительства было в 2019 году, в эксплуатацию введен в 2020-м. На объекте созданы все необходимые условия для функционирования отделения, имеется спортивный зал, площадки для выгула собак, хранения транспортных средств. Стюша Тайм:

А сейчас мы находимся на территории третьей городской школы, которая в 2020 году была реконструирована. Кто выступал инициатором реконструкции школы?

Евгений Гайдук:

Заказчиком по реконструкции выступало Управление по образованию, спорту и туризму Логойского райисполкома в связи с тем, что на территории третьей общегородской средней школы отсутствовал пищеблок. Стюша Тайм:

Светлана, вы работаете в школьном пищеблоке. Скажите пару слов об условиях труда.

Столовая новая, оборудование хорошее, коллектив дружный. Стюша Тайм:

Это не может не радовать. А мы двигаемся дальше изучать город Логойск. Я так понимаю, 2020 год был щедрым для Логойска на административные здания.

Евгений Гайдук:

В 2020 году был введен ряд знаковых объектов для города, одним из которых является административное здание Логойского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Объект был введен в эксплуатацию в 2020 году. В новом здании расположен персонал подразделения и вся необходимая спасательная техника. Стюша Тайм:

Как обстоят дела со строительством жилья?

Евгений Гайдук:

В 2020 году на территории Логойского района было построено и введено в эксплуатацию 47 тысяч квадратных метров жилья. Мы сейчас находимся на одном из объектов – это многоквартирный жилой дом на улице Победы. Стюша Тайм:

Рады, что Логойск развивается, вводятся в эксплуатацию новые административные здания. Может, городу еще чего-то не хватает?