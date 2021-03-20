«Город чудесный». Какие новые здания построили в Логойске и какой инфраструктуры не хватает городу?

Стюша Тайм, блогер:
Мы продолжаем путешествовать по стране, и сегодня мы в Логойске. Давайте вместе посмотрим, чем живет этот город.
Стюша Тайм, блогер:
Мы продолжаем путешествовать по стране, и сегодня мы в Логойске. Давайте вместе посмотрим, чем живет этот город.
Я коренной житель, родилась в Логойске, мои дети выросли в Логойске: сын и дочка. Четверо внуков. Все проживают, и всем нравится.
Город чудесный. Тихо, спокойно, красиво.
Стюша Тайм:
С минуты на минуту к нам подойдет начальник управления архитектуры, строительства и ЖКХ Евгений Львович Гайдук. Мы приехали к вам в гости. Надеемся, что вы покажете, чем живет этот город, какие объекты строятся.
Евгений Гайдук, начальник управления архитектуры, строительства и ЖКХ:
Конечно, пойдемте.
Стюша Тайм:
Мы с Евгением Львовичем приехали к красивому зданию, отделу Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Пару слов про это шикарное здание.
Евгений Гайдук:
Объект был построен по заказу Департамента охраны Республики Беларусь. Начало строительства было в 2019 году, в эксплуатацию введен в 2020-м. На объекте созданы все необходимые условия для функционирования отделения, имеется спортивный зал, площадки для выгула собак, хранения транспортных средств.
Стюша Тайм:
А сейчас мы находимся на территории третьей городской школы, которая в 2020 году была реконструирована. Кто выступал инициатором реконструкции школы?
Евгений Гайдук:
Заказчиком по реконструкции выступало Управление по образованию, спорту и туризму Логойского райисполкома в связи с тем, что на территории третьей общегородской средней школы отсутствовал пищеблок.
Стюша Тайм:
Светлана, вы работаете в школьном пищеблоке. Скажите пару слов об условиях труда.
Столовая новая, оборудование хорошее, коллектив дружный.
Стюша Тайм:
Это не может не радовать. А мы двигаемся дальше изучать город Логойск. Я так понимаю, 2020 год был щедрым для Логойска на административные здания.
Евгений Гайдук:
В 2020 году был введен ряд знаковых объектов для города, одним из которых является административное здание Логойского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Объект был введен в эксплуатацию в 2020 году. В новом здании расположен персонал подразделения и вся необходимая спасательная техника.
Стюша Тайм:
Как обстоят дела со строительством жилья?
Евгений Гайдук:
В 2020 году на территории Логойского района было построено и введено в эксплуатацию 47 тысяч квадратных метров жилья. Мы сейчас находимся на одном из объектов – это многоквартирный жилой дом на улице Победы.
Стюша Тайм:
Рады, что Логойск развивается, вводятся в эксплуатацию новые административные здания. Может, городу еще чего-то не хватает?
Евгений Гайдук:
Сегодня есть проблемы с обеспечением детей в дошкольных учреждениях, в связи с чем в 2020 году была разработана проектная документация на строительство детского сада и яслей. Дополнительно планируется вносить объемы жилищного строительства – приступили к разработке нового квартала застройки, в котором предусматривается строительство жилья для граждан, состоящих на учете в Минске, а также в Логойске.