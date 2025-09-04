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Вместо подиума – теплицы и оранжереи. Финалистки конкурса «Мисс Беларусь» помогли собирать урожай

04 сентября 2025 07:24
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Вместо подиума – теплицы и оранжереи. Финалистки конкурса «Мисс Беларусь – 2025» помогли собирать урожай, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместо подиума – теплицы и оранжереи. Финалистки конкурса «Мисс Беларусь» помогли собирать урожай-2

Красавицы сменили стильные наряды на практичную одежду. К работе подошли ответственно. Первым делом отправились в теплицу собирать томаты. Им предоставилась интересная возможность познакомиться с трудом работников предприятия и узнать много нового об отечественных сортах овощей. 

А затем девушки занялись розами. В оранжерее они узнали, как правильно ухаживать за цветами.

Вместо подиума – теплицы и оранжереи. Финалистки конкурса «Мисс Беларусь» помогли собирать урожай-4

Татьяна Марчук, участница конкурса «Мисс Беларусь – 2025»:
Я вообще на такой территории впервые в своей жизни. Да, конечно, работа сложная, потому что здесь достаточно высокая температура, именно в теплице этой. Также большая влажность.

Елизавета Лукша, участница конкурса «Мисс Беларусь – 2025»:
Нам очень понравился этот необычный опыт. Собираем помидоры. Очень важно собрать урожай, чтобы эти вкусные томаты черри попали на наш стол.

Вместо подиума – теплицы и оранжереи. Финалистки конкурса «Мисс Беларусь» помогли собирать урожай-6

Алина Калиничева, участница конкурса «Мисс Беларусь – 2025»:
Мне нравится. Здесь очень красивая оранжерея. Мы нарвали с девочками роз. Розы срезаю не в первый раз. У моей семьи есть дом, и мы выращиваем там розы. У нас такой красивый сад. Моя бабушка всегда поддерживает там большую красоту.

Девушки уже трудились на стройке Национального исторического музея и навели чистоту в классах новой школы перед ее открытием. До финала конкурса – считаные дни. Имя победительницы станет известно 12 сентября.

# Мисс Беларусь # Конкурс красоты

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