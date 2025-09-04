Вместо подиума – теплицы и оранжереи. Финалистки конкурса «Мисс Беларусь» помогли собирать урожай

Вместо подиума – теплицы и оранжереи. Финалистки конкурса «Мисс Беларусь – 2025» помогли собирать урожай, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместо подиума – теплицы и оранжереи. Финалистки конкурса «Мисс Беларусь – 2025» помогли собирать урожай, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Красавицы сменили стильные наряды на практичную одежду. К работе подошли ответственно. Первым делом отправились в теплицу собирать томаты. Им предоставилась интересная возможность познакомиться с трудом работников предприятия и узнать много нового об отечественных сортах овощей.
А затем девушки занялись розами. В оранжерее они узнали, как правильно ухаживать за цветами.
Татьяна Марчук, участница конкурса «Мисс Беларусь – 2025»:
Я вообще на такой территории впервые в своей жизни. Да, конечно, работа сложная, потому что здесь достаточно высокая температура, именно в теплице этой. Также большая влажность.
Елизавета Лукша, участница конкурса «Мисс Беларусь – 2025»:
Нам очень понравился этот необычный опыт. Собираем помидоры. Очень важно собрать урожай, чтобы эти вкусные томаты черри попали на наш стол.
Алина Калиничева, участница конкурса «Мисс Беларусь – 2025»:
Мне нравится. Здесь очень красивая оранжерея. Мы нарвали с девочками роз. Розы срезаю не в первый раз. У моей семьи есть дом, и мы выращиваем там розы. У нас такой красивый сад. Моя бабушка всегда поддерживает там большую красоту.
Девушки уже трудились на стройке Национального исторического музея и навели чистоту в классах новой школы перед ее открытием. До финала конкурса – считаные дни. Имя победительницы станет известно 12 сентября.