«Я мечтаю о внуках». Елена Богдан ответила на несколько неожиданных вопросов

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин, рассказала, что ей дает вдохновение для работы. Вадим Щеглов, ведущий:

Вы первый заместитель министра, часто ездите по регионам, коронавирус, общественная нагрузка, коллегии, встречи с людьми. Как вы все успеваете? Где черпаете энергию?

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин:

Сказать, что все успеваю, это неправда. Я много чего не успеваю, потому что хочется сделать всегда больше. Иногда ловишь себя на мысли, что было важное дело, а ты его делаешь в самом конце. Еще хуже – откладываешь на завтра, послезавтра. Может, в этот момент именно это и надо было сделать. Вадим Щеглов:

А подзарядка в чем? Елена Богдан:

Подзарядка, наверное, в людях, с которыми я общаюсь и работаю, если говорить о работе. В людях – я просто люблю людей, это правда. Вадим Щеглов:

Мне кажется, в вашей профессии по-другому нельзя. Елена Богдан:

Наверное, нельзя. Вадим Щеглов:

Для врача и для чиновника главное – любить человека. Елена Богдан:

Согласна, любить человека.

Вадим Щеглов:

Как бы пафосно это ни звучало, любовь к людям – это самое главное сегодня. Елена Богдан:

И семья. Семья и дом – это поддержка. Вадим Щеглов:

А не обижаются близкие, что, может, вы меньше времени им стали уделять? Елена Богдан:

Когда дети были младше, они обижались. А сейчас полное взаимопонимание. Я ни разу не услышала от супруга: «Не делай». Он мне всегда говорил: «Пробуй. Чувствуешь в себе силы – пробуй». Вадим Щеглов:

А чем вы увлекаетесь кроме работы? Есть хобби? Елена Богдан:

Я люблю цветы. У меня очень много дома цветов. Я люблю собак, я люблю лес и я люблю своих друзей и родных. Вадим Щеглов:

О чем вы мечтаете? Елена Богдан:

О внуках. Вадим Щеглов:

Ваши дети пошли по вашим стопам?

Елена Богдан:

Нет. Вадим Щеглов:

Вы не обижаетесь на них за это? Елена Богдан:

Нет. Вадим Щеглов:

У врачей чаще всего династии. Елена Богдан:

На мне, наверное, династия попыталась начаться и закончилась, к сожалению. Это есть, но обижаться на них нельзя. Мне хотелось быть прогрессивной и продвинутой мамой. Когда дети были в 9-10 классе, мы пошли на профориентацию в одно из учреждений Министерства труда и социальной защиты. У них был очень интересный проект. Когда провели психологическое тестирование, компьютерное, когда виртуальные портреты детей выдали им на руки, а прежде всего нам, родителям, то стало понятно, что врачей у нас в семье нет. Я, наверное, благодарна детям за то, что они не прислушались ко мне, потому что мне, конечно, хотелось, чтобы они поступали в медицинский. Я видела сына знаменитым хирургом, а дочку – врачом-педиатром. Но дети выбрали свой путь. Я вижу, что им нравится их работа, а это самое главное. Они получили достойное образование в Беларуси, они закончили магистратуру, сейчас работают по распределению. Вадим Щеглов:

Качество, которое вы в себе цените больше всего? Елена Богдан:

Трудолюбие. Вадим Щеглов:

Человек, который изменил для вас все? Елена Богдан:

Супруг.

Вадим Щеглов:

Когда вы в последний раз плакали? Елена Богдан:

Плачу, когда смотрю сентиментальные фильмы. Вадим Щеглов:

Человек успешен – когда? Елена Богдан:

Когда он трудолюбив. Вадим Щеглов:

Горькая правда или ложь во благо? Елена Богдан:

Горькая правда. Вадим Щеглов:

Как вы относитесь к критике?