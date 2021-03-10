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«Я мечтаю о внуках». Елена Богдан ответила на несколько неожиданных вопросов

10 марта 2021 09:55
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Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин, рассказала, что ей дает вдохновение для работы.

Вадим Щеглов, ведущий:
Вы первый заместитель министра, часто ездите по регионам, коронавирус, общественная нагрузка, коллегии, встречи с людьми. Как вы все успеваете? Где черпаете энергию?

«Я мечтаю о внуках». Елена Богдан ответила на несколько неожиданных вопросов-1

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин:
Сказать, что все успеваю, это неправда. Я много чего не успеваю, потому что хочется сделать всегда больше. Иногда ловишь себя на мысли, что было важное дело, а ты его делаешь в самом конце. Еще хуже – откладываешь на завтра, послезавтра. Может, в этот момент именно это и надо было сделать.

Вадим Щеглов:
А подзарядка в чем?

Елена Богдан:
Подзарядка, наверное, в людях, с которыми я общаюсь и работаю, если говорить о работе. В людях – я просто люблю людей, это правда.

Вадим Щеглов:
Мне кажется, в вашей профессии по-другому нельзя.

Елена Богдан:
Наверное, нельзя.

Вадим Щеглов:
Для врача и для чиновника главное – любить человека.

Елена Богдан:
Согласна, любить человека.

«Я мечтаю о внуках». Елена Богдан ответила на несколько неожиданных вопросов-3

Вадим Щеглов:
Как бы пафосно это ни звучало, любовь к людям – это самое главное сегодня.

Елена Богдан:
И семья. Семья и дом – это поддержка.

Вадим Щеглов:
А не обижаются близкие, что, может, вы меньше времени им стали уделять?

Елена Богдан:
Когда дети были младше, они обижались. А сейчас полное взаимопонимание. Я ни разу не услышала от супруга: «Не делай». Он мне всегда говорил: «Пробуй. Чувствуешь в себе силы – пробуй».

Вадим Щеглов:
А чем вы увлекаетесь кроме работы? Есть хобби?

Елена Богдан:
Я люблю цветы. У меня очень много дома цветов. Я люблю собак, я люблю лес и я люблю своих друзей и родных.

Вадим Щеглов:
О чем вы мечтаете?

Елена Богдан:
О внуках.

Вадим Щеглов:
Ваши дети пошли по вашим стопам?

«Я мечтаю о внуках». Елена Богдан ответила на несколько неожиданных вопросов-5

Елена Богдан:
Нет.

Вадим Щеглов:
Вы не обижаетесь на них за это?

Елена Богдан:
Нет.

Вадим Щеглов:
У врачей чаще всего династии.

Елена Богдан:
На мне, наверное, династия попыталась начаться и закончилась, к сожалению. Это есть, но обижаться на них нельзя. Мне хотелось быть прогрессивной и продвинутой мамой. Когда дети были в 9-10 классе, мы пошли на профориентацию в одно из учреждений Министерства труда и социальной защиты. У них был очень интересный проект. Когда провели психологическое тестирование, компьютерное, когда виртуальные портреты детей выдали им на руки, а прежде всего нам, родителям, то стало понятно, что врачей у нас в семье нет.

Я, наверное, благодарна детям за то, что они не прислушались ко мне, потому что мне, конечно, хотелось, чтобы они поступали в медицинский. Я видела сына знаменитым хирургом, а дочку – врачом-педиатром. Но дети выбрали свой путь. Я вижу, что им нравится их работа, а это самое главное. Они получили достойное образование в Беларуси, они закончили магистратуру, сейчас работают по распределению.

Вадим Щеглов:
Качество, которое вы в себе цените больше всего?

Елена Богдан:
Трудолюбие.

Вадим Щеглов:
Человек, который изменил для вас все?

Елена Богдан:
Супруг.

«Я мечтаю о внуках». Елена Богдан ответила на несколько неожиданных вопросов-7

Вадим Щеглов:
Когда вы в последний раз плакали?

Елена Богдан:
Плачу, когда смотрю сентиментальные фильмы.

Вадим Щеглов:
Человек успешен – когда?

Елена Богдан:
Когда он трудолюбив.

Вадим Щеглов:
Горькая правда или ложь во благо?

Елена Богдан:
Горькая правда.

Вадим Щеглов:
Как вы относитесь к критике?

«Я мечтаю о внуках». Елена Богдан ответила на несколько неожиданных вопросов-9

Елена Богдан:
Положительно.

Вадим Щеглов:
О чем думаете перед сном?

Елена Богдан:
О том, что мне нужно сделать завтра.

Вадим Щеглов:
Любовь – это?

Елена Богдан:
Это поддержка дома.

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# Брак и семья # общество # Вадим Щеглов # Елена Богдан # Фотофакт

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