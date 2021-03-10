«Молодёжь надо учить и готовить к семейной жизни». Елена Богдан о роли женщин в обществе

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин, высказала свое мнение, есть ли в Беларуси гендерное неравенство. Вадим Щеглов, ведущий:

Мы в штаб-квартире Белорусского союза женщин. Этот год для вас юбилейный.

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин:

Этот год юбилейный для Белорусского союза женщин. В этом году нашей организации исполняется 30 лет. Хотя если брать историю создания той организации, из которой вышел Белорусский союз женщин, это организация Антифашистский комитет советских женщин. Он был создан в 1941 году как ответ на интервенцию фашистской Германии в отношении Советского Союза. Вадим Щеглов:

Женщины активно отстаивали права: право матери, право женщин на труд, право женщины на равные права с мужчинами. Сегодня это в белорусском обществе актуально? В Японии скандал разгорелся, слышали? Председатель оргкомитета по подготовке Олимпийских игр был вынужден уйти в отставку, поскольку назвал женщин слишком болтливыми. Целый скандал разгорелся. Знаете, кто сейчас оргкомитет возглавил? Елена Богдан:

Да, знаю, возглавила женщина. Чтобы доказать, что женщины умеют не только говорить, но и много что делать. Даже, наверное, сначала они делают, а потом об этом рассказывают.

Вадим Щеглов:

А в Беларуси актуальна проблема гендерного неравенства? Елена Богдан:

Мне кажется, что сегодня говорить о каком-то гендерном неравенстве у нас в стране не приходится. Женщины занимают достаточно высокие должности и в руководстве страны. Вадим Щеглов:

Особенно в последнее время. Елена Богдан:

Особенно в последнее время. У нас есть женщины-министры, у нас достаточно большое представительство женщин среди парламентариев. У нас очень много женщин, которые возглавляют сегодня и местные исполнительные органы. Они возглавляют городские, районные исполнительные комитеты. У нас женщины возглавляют местные Советы депутатов. У нас очень много знаменитых женщин, и я горжусь, что эти женщины входят в Белорусский союз женщин. Они возглавляют и крупные предприятия, холдинги. Вадим Щеглов:

Вы ездите по стране достаточно много, бываете в регионах. С какими проблемами к вам идут люди?

Елена Богдан:

Традиционно ко мне идут в основном с проблемами по системе здравоохранения и по собственному здоровью. Если я могу помочь, я помогаю. Если я не могу помочь, я стараюсь найти того, кто может помочь. Если ни то, ни другое, то честно говорю, что помочь не могу. По крайней мере, я стараюсь этому следовать. Проблемы абсолютно разные. Сказать, чтобы люди поднимали какие-то глобальные политические проблемы – у меня такого опыта не было. Иногда спрашивают, что мне дает Белорусский союз женщин. У Белорусского союза женщин, у наших женщин, которые действительно что-то значат в жизни, есть очень четкое убеждение и позиция, что Белорусский союз женщин не дает, а отдает людям. И приходить к нам нужно тому, кто готов что-то отдать людям: частичку тепла, доброе слово, доброе мероприятие. Вадим Щеглов:

Потребителям у вас не место. Елена Богдан:

Однозначно.