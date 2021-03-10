«Молодёжь надо учить и готовить к семейной жизни». Елена Богдан о роли женщин в обществе
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин, высказала свое мнение, есть ли в Беларуси гендерное неравенство.
Вадим Щеглов, ведущий:
Мы в штаб-квартире Белорусского союза женщин. Этот год для вас юбилейный.
Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин:
Этот год юбилейный для Белорусского союза женщин. В этом году нашей организации исполняется 30 лет. Хотя если брать историю создания той организации, из которой вышел Белорусский союз женщин, это организация Антифашистский комитет советских женщин. Он был создан в 1941 году как ответ на интервенцию фашистской Германии в отношении Советского Союза.
Вадим Щеглов:
Женщины активно отстаивали права: право матери, право женщин на труд, право женщины на равные права с мужчинами. Сегодня это в белорусском обществе актуально?
В Японии скандал разгорелся, слышали? Председатель оргкомитета по подготовке Олимпийских игр был вынужден уйти в отставку, поскольку назвал женщин слишком болтливыми. Целый скандал разгорелся. Знаете, кто сейчас оргкомитет возглавил?
Елена Богдан:
Да, знаю, возглавила женщина. Чтобы доказать, что женщины умеют не только говорить, но и много что делать. Даже, наверное, сначала они делают, а потом об этом рассказывают.
Вадим Щеглов:
А в Беларуси актуальна проблема гендерного неравенства?
Елена Богдан:
Мне кажется, что сегодня говорить о каком-то гендерном неравенстве у нас в стране не приходится. Женщины занимают достаточно высокие должности и в руководстве страны.
Вадим Щеглов:
Особенно в последнее время.
Елена Богдан:
Особенно в последнее время. У нас есть женщины-министры, у нас достаточно большое представительство женщин среди парламентариев. У нас очень много женщин, которые возглавляют сегодня и местные исполнительные органы. Они возглавляют городские, районные исполнительные комитеты. У нас женщины возглавляют местные Советы депутатов. У нас очень много знаменитых женщин, и я горжусь, что эти женщины входят в Белорусский союз женщин. Они возглавляют и крупные предприятия, холдинги.
Вадим Щеглов:
Вы ездите по стране достаточно много, бываете в регионах. С какими проблемами к вам идут люди?
Елена Богдан:
Традиционно ко мне идут в основном с проблемами по системе здравоохранения и по собственному здоровью. Если я могу помочь, я помогаю. Если я не могу помочь, я стараюсь найти того, кто может помочь. Если ни то, ни другое, то честно говорю, что помочь не могу. По крайней мере, я стараюсь этому следовать. Проблемы абсолютно разные. Сказать, чтобы люди поднимали какие-то глобальные политические проблемы – у меня такого опыта не было.
Иногда спрашивают, что мне дает Белорусский союз женщин. У Белорусского союза женщин, у наших женщин, которые действительно что-то значат в жизни, есть очень четкое убеждение и позиция, что Белорусский союз женщин не дает, а отдает людям. И приходить к нам нужно тому, кто готов что-то отдать людям: частичку тепла, доброе слово, доброе мероприятие.
Вадим Щеглов:
Потребителям у вас не место.
Елена Богдан:
Однозначно.
Вадим Щеглов:
Есть большое количество случаев домашнего насилия по отношению к женщинам. Есть специальные комнаты, где они могут переждать какое-то время, если супруг выпил, поднял руку. Хотя я с милицией общался – есть ли примеры женского насилия (чаще не физическое, а моральное)?
Елена Богдан:
Наверное, это просто вопросы взаимоотношений в семье. Ведь этому тоже надо учить и готовить молодежь к семейной жизни. Несмотря на то что сегодня возраст заключения брака достаточно высокий, хочется ожидать, что молодые люди приходят к заключению брака с осознанием того, что они делают. Но высокий уровень разводов говорит о том, что не понимает молодежь. Особенно молодежь, которая сегодня живет в мире информационных технологий, средств массовых коммуникаций, когда познакомились в интернете. А ведь жить приходится в обычной жизни, вместе решать бытовые проблемы. Где-то кто-то должен уступать. Семья – это не только любовь. Это взаимоуважение и взаимопомощь.
Вадим Щеглов:
В чем секрет вашего семейного счастья?
Елена Богдан:
Наверное, в моем супруге.
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