«Видят реальную картину». Учащиеся медколледжа помогают создавать базу данных пациентов с коронавирусом

Новости Беларуси. Учащиеся Могилевского медколледжа помогают эпидемиологам в создании единой базы данных пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой банк информации позволяет медикам анализировать эпидобстановку в регионе и своевременно реагировать на вспышки и, что особенно важно, отслеживать эффективность вакцинации. В регионе сегодня привиты первым компонентом 40 % населения, и сейчас это самый высокий показатель иммунизации по стране. Тему продолжит Юлия Мычка.

«Окно» между парами студентка Могилевского медколледжа Виктория Лукьянова коротает за полезным делом. Будущий фармацевт внимательно заполняет электронные карточки. За 40 минут работы девушка уже успела оформить четыре. Больше десятка параметров раскрывают данные эпидемиологического расследования. За сухими цифрами открывается статистика в лицах.

Виктория Лукьянова, студентка Могилевского медицинского колледжа:

Чаще всего встречаются люди 40+ примерно, то есть молодежь болеет реже. Вчера у меня была женщина, которой в 2022 году 1 января исполнится 90 лет, и у нее были симптомы, но не такие сильные – температура 37,5 °C. Надеюсь, она выздоровеет и у нее все будет хорошо.

С началом четвертой волны сотрудники Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии столкнулись с проблемой – для обработки данных эпидраследования не хватало рук. За помощью решили обратиться к студентам-волонтерам. Поначалу ребята приходили в зональный центр и работали там. С начала этого месяца было принято решение организовать помощь на базе медколледжа в кабинете информатики.

Инна Заиц, помощник врача-эпидемиолога Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

За день они делают по 400-500 карт. Это нужно для анализа, это просматривается ковидная картина, то есть число заболевших просматривается по Могилеву и Могилевскому району, просматривается вакцинация, привиты или не привиты люди. Разрез по возрастам просматривается.

Светлана Костусева, заместитель директора Могилевского медицинского колледжа:

Для них это большой опыт, потому что в любом случае, кто бы это ни был – или медсестра, или фармацевт, или непосредственно лаборант – для них это очень большой опыт. Они видят реальную картину, делают какой-то анализ, они помогают друг другу.