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На «Линии Сталина» 14 сентября состоится реконструкция боя Афганской войны

14 сентября 2025 07:33
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Традиционно широко отмечают День танкистов в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Сегодня, 14 сентября, там состоится реконструкция боя Афганской войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На «Линии Сталина» 14 сентября состоится реконструкция боя Афганской войны-2

Посетителей ожидают экскурсионные и интерактивные зоны, соревновательные площадки, выступления специалистов-кинологов, показательный заезд экипажа Т-72 с демонстрацией возможностей и стрельбой на огневых рубежах, концертная программа.

# Линия Сталина

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