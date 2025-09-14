На «Линии Сталина» 14 сентября состоится реконструкция боя Афганской войны

Традиционно широко отмечают День танкистов в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Сегодня, 14 сентября, там состоится реконструкция боя Афганской войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционно широко отмечают День танкистов в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Сегодня, 14 сентября, там состоится реконструкция боя Афганской войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посетителей ожидают экскурсионные и интерактивные зоны, соревновательные площадки, выступления специалистов-кинологов, показательный заезд экипажа Т-72 с демонстрацией возможностей и стрельбой на огневых рубежах, концертная программа.