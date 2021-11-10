«Делали «Спутник». Солдат срочной службы Витебской области вакцинируют от коронавируса

Новости Беларуси. Для Никиты Крумкача, военнослужащего 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, вакцинация, конечно, не прыжок с парашютом, но дело не менее ответственное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воинская часть – коллектив немаленький. А потому укол прежде всего защищает защитника, чтобы не подхватить COVID-19 самому. Не говоря уже про товарищей.

Никита Крумкач, военнослужащий 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады: Нас проконсультировал врач перед вакцинацией. Делали «Спутник». Говорили о всех последствиях, которые могут быть. Я считаю, что стоит прививаться.

Денис Кривенцов, заместитель командира 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

Состав бригады принимает участие в различных международных учениях. Естественно, страна, которая проводит эти учения, одним из условий выдвигает требование, чтобы военнослужащие были вакцинированы. Каждый понимает, что это необходимость. Поэтому постоянный состав бригады порядка 98 % вакцинирован.

Военнослужащим на выбор предоставлены два вида вакцины – российского и китайского производства. В 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде проведена большая разъяснительная и информационная работа с военнослужащими о необходимости вакцинации. Примером служит и офицерский состав: почти 100 % привиты.