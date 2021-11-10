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«Делали «Спутник». Солдат срочной службы Витебской области вакцинируют от коронавируса

10 ноября 2021 18:52
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Новости Беларуси. Для Никиты Крумкача, военнослужащего 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, вакцинация, конечно, не прыжок с парашютом, но дело не менее ответственное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Делали «Спутник». Солдат срочной службы Витебской области вакцинируют от коронавируса-1

Воинская часть – коллектив немаленький. А потому укол прежде всего защищает защитника, чтобы не подхватить COVID-19 самому. Не говоря уже про товарищей.  

«Делали «Спутник». Солдат срочной службы Витебской области вакцинируют от коронавируса-4

Никита Крумкач, военнослужащий 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:  
Нас проконсультировал врач перед вакцинацией. Делали «Спутник». Говорили о всех последствиях, которые могут быть. Я считаю, что стоит прививаться.  

«Делали «Спутник». Солдат срочной службы Витебской области вакцинируют от коронавируса-7

Денис Кривенцов, заместитель командира 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:  
Состав бригады принимает участие в различных международных учениях. Естественно, страна, которая проводит эти учения, одним из условий выдвигает требование, чтобы военнослужащие были вакцинированы. Каждый понимает, что это необходимость. Поэтому постоянный состав бригады порядка 98 % вакцинирован.  

Военнослужащим на выбор предоставлены два вида вакцины – российского и китайского производства. В 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде проведена большая разъяснительная и информационная работа с военнослужащими о необходимости вакцинации. Примером служит и офицерский состав: почти 100 % привиты.  

«Делали «Спутник». Солдат срочной службы Витебской области вакцинируют от коронавируса-10

«Видят реальную картину». Учащиеся медколледжа помогают создавать базу данных пациентов с коронавирусом. Подробнее здесь.  

# Вакцинация # общество # Никита Крумкач # Денис Кривенцов # Юлия Мычка # Фотофакт

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