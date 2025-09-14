Великобританию вновь захлестнула волна антимигрантских протестов. Самая масштабная и массовая прошла в Лондоне. Там на улицы вышли по приблизительным подсчетам более 100 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марш был организован ультраправой организацией, однако к ее сторонникам присоединились тысячи простых британцев. Выкрикивая лозунги против премьера Кира Стармера они направились в сторону правительственного квартала в центре столицы. Однако были остановлены полицией. После недолгой перепалки со стражами правопорядка демонстранты стали бросать в них камни, бутылки и дымовые шашки. Полиции пришлось применить силу, чтобы оттеснить протестующих. Одновременно с этим в другой части Лондона начался стихийный марш в защиту беженцев. Тысячи людей также пришли в центр британской, чтобы выразить поддержку мигрантской политики властей.

Я считаю, что мы должны быть рады всем. Идея ненависти разделяет нас, и я думаю, чем больше мы будем рады людям, тем сильнее мы становимся как нация.

Есть опасения, что крайне правые пытаются захватить власть. Во всех бедах страны эти люди, обвиняют иммигрантов и просителей убежища. Это совершенно неправильно и, на мой взгляд, расистски.

Для того, чтобы предотвратить столкновения между двумя группами демонстрантов, возможные беспорядки и погромы полиции пришлось применить дубинки. Задержано более 10 человек. По сообщениям британских СМИ ожесточенные столкновения и демонстрации продолжаются.