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В центре Мадрида прогремел мощный взрыв – есть пострадавшие

14 сентября 2025 07:36
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Чрезвычайное происшествие в испанской столице. В одном из кафе в центре Мадрида прогремел мощный взрыв. Пострадали как минимум 25 человек, трое из них в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Мадрида прогремел мощный взрыв – есть пострадавшие-2

В результате инцидента само заведение полностью разрушено, сильные повреждения получил и многоквартирный жилой дом, в котором находилось кафе. Жильцов временно эвакуировали, сейчас здание исследуют специалисты, чтобы определить пригодно ли оно для дальнейшего проживания. Из-за угрозы возможных обрушений в районе перекрыто движение, обитателей соседних домов попросили временно не выходить на улицу. По предварительной версии причиной ЧП стала утечка газа.

# Взрыв # Испания

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