В центре Мадрида прогремел мощный взрыв – есть пострадавшие

Чрезвычайное происшествие в испанской столице. В одном из кафе в центре Мадрида прогремел мощный взрыв. Пострадали как минимум 25 человек, трое из них в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате инцидента само заведение полностью разрушено, сильные повреждения получил и многоквартирный жилой дом, в котором находилось кафе. Жильцов временно эвакуировали, сейчас здание исследуют специалисты, чтобы определить пригодно ли оно для дальнейшего проживания. Из-за угрозы возможных обрушений в районе перекрыто движение, обитателей соседних домов попросили временно не выходить на улицу. По предварительной версии причиной ЧП стала утечка газа.