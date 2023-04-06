Электросамокат врезался в автомобиль на дворовой территории. Кто должен уступать дорогу?
Пришла весна – пора менять не только гардероб, но и транспорт. Что только не выкатывается на городские улицы – велосипеды, самокаты, гироскутеры и моноколеса. Технический прогресс подарил миру хорошую альтернативу машинам, и сейчас мы переживаем новый тренд. О том, почему все больше людей отказываются от авто, заменит ли мобильный транспорт обычный, как не получить травму любителям велосипедов и кто виноват, если вдруг самокат сбил пешехода, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Евгений Кизина, любит активные виды транспорта:
Если человек управляет элетросамокатом на дворовой территории, не справляется с управлением и въезжает, сталкивается с медленно двигающимся автомобилем, что предусмотрено и кто понесет наказание?
Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Будет разбирательство проводиться, в каких случаях кто кому должен был уступить дорогу. Пользователь СПМ имеет право передвигаться в жилой застройке либо на пешеходной зоне по самой приезжей части, но при этом не создавая препятствий для движения транспортных средств. Тут уже будет вопрос рассматриваться, кто имел возможность предотвратить сие транспортное происшествие, а кто не имел.
Евгений Кизина:
Если, допустим, моделируем просто ситуацию…
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Евгений, это ваш личный опыт? Признавайтесь.
Евгений Кизина:
Это не личный опыт, в меня никто не заехал.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Это то, что вы наблюдаете, наверное, и вас это тревожит?
Евгений Кизина:
В принципе, да. Я являюсь автомобилистом, автолюбителем. То есть действительно такую ситуацию можно допустить, потому что по дворовым территориям на электросамокатах очень безответственно и быстро гоняют ребята от мала до велика. Мне просто стало интересно, на самом деле, кто действительно будет виноват в этом случае. Потому что реально мне однажды было даже страшно, мимо меня он пронесся.
Сергей Бабич:
Я отвечу на ваш вопрос. Каждый случай такой индивидуально рассматривается, и все оценивается в комплексе. Но водителю надо не забывать, что он является пользователем источника повышенной опасности, должен предусмотреть и обеспечить безопасность при движении на данном транспортном средстве.
Евгений Кизина:
Здесь я с вами полностью согласен.
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