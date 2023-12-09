Электронные очереди, молодые врачи и зарплаты медиков. Обсудили актуальные темы с депутатом Мингорсовета

Первоочередная цель в области здравоохранения – создание условий, позволяющих каждому человеку реализовать свое право на охрану здоровья. Беларусь – одна из немногих стран Европейского региона, где сохранена бюджетная система финансирования здравоохранения. Первичная медпомощь оказывается всем гражданам, независимо от места проживания и социального статуса, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ. Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Как вы относитесь к нововведению, когда не только врачи могут выписывать рецепты, но и их помощники? Есть ли электронная начинка в минской поликлинике №21?

Наталья Мысливчик, депутат Мингорсовета, главный врач УЗ «21 городская поликлиника г. Минска»:

Это долгожданное постановление для медработников. Это освобождает врача от рутинной выписки рецептов пациентам с хронической патологией. Теперь этим может заниматься помощник врача. Наталья Надольская:

Насколько удобно пациентам попасть к вам? Наталья Мысливчик:

Мы установили электронное табло в нашем холле, где видно расписание всех врачей. Оно меняется в онлайн-режиме. Если доктор заболел, информация об этом есть в электронной системе, высвечивается на электронном табло. Мы приобретаем еще одну электронную очередь, чтобы пациенты могли в процедурный, доврачебный кабинет приходить по электронной очереди. Чтобы не было таких пациентов: мне спросить, мне заглянуть. Людям комфортно, плюс это дисциплинирует. Как врачи выписывают рецепты?

Наталья Надольская:

Чем они руководствуются? У любого препарата есть действующее вещество, а названий может быть много. Когда человек приходит в аптеку, он может растеряться. От кого исходит инициатива? Наталья Мысливчик:

Врач должен порекомендовать международное наименование, потому что мы не знаем толщину кошелька нашего пациента. Пациент, придя в аптеку, может уточнить, хочет он дорогой препарат или недорогой. Наталья Надольская:

Есть стереотип, что если лекарство дорогое, то обязательно поможет. Вы с этим сталкивались как врач? Наталья Мысливчик:

Конечно. Это стереотип, но мы его меняем. Может, санкции нам в какой-то мере помогают. Люди начинают больше принимать белорусские и понимают, что они эффективные. Хватает ли специалистов на местах?

Наталья Надольская:

Как пополняются ряды людей в белых халатах? Толковая молодежь приходит? Наталья Мысливчик:

Чтобы подготовить врача, требуется очень длительный период времени. Не так много врачей. Но они должны работать интенсивно. Постановление по рецептам, конечно, облегчило. Больше стало приходить молодежи. Отрадно, что последние несколько лет они стали оставаться в медицине. О диспансеризации Наталья Надольская:

Президент подчеркнул необходимость проведения диспансеризации, важность выявления факторов риска развития и предупреждения заболеваний. Наши люди умеют заботиться о своем здоровье и что для этого делают врачи? Наталья Мысливчик:

А здесь обратная тенденция. Больше молодое население заботится о своем здоровье. Наверное, в силу того, что они более начитанные, для них прохождение диспансеризации важно. Многие предприятия заключают договора, страхуют своих работников, чтобы они просто прошли обследование по диспансеризации. И люди идут с удовольствием. Существует ли у врачей леность?

Наталья Надольская:

Может, врачи не хотят читать, учиться? Возможности для этого есть в стране? Наталья Мысливчик:

Самое главное для врача – постоянное развитие, потому что медицина никогда не стоит на месте, всегда идет вперед и развивается. Врачи посещают семинары, которые проходят в учреждениях. Конференции, которые организовываются под эгидой комитета по здравоохранению, Минздрава. Зачастую я вижу, что мои врачи посещают конференции на выходных. Возможностей много. Тот, кто хочет, с удовольствием учится. Врачи не говорят, что у них маленькие зарплаты

Наталья Надольская:

Президент неоднократно обращал внимание на работу мониторинговой группы, когда в отдельных учреждениях здравоохранения выявлялись факты безалаберности, халатности. Почему так происходит? Нередко можно услышать: мало платят врачам. Как вы реагируете на подобные жалобы пациентов? Наталья Мысливчик:

Слова Президента про безалаберность, халатность – это говорилось о состоянии тех учреждений, куда ездила мониторинговая группа. Большинство вопросов было связано с санитарно-гигиеническим состоянием, материально-технической базой, какие стены в учреждениях, столы, оборудование. Руководитель должен обеспечить хорошие условия для своих сотрудников, и он должен думать, как ему обновить материально-техническую базу. Были вопросы лечебные, но их было гораздо меньше. По поводу заработных плат. Не соглашусь. Не говорят теперь врачи, что у них маленькие зарплаты. Особенно врачи, которые в приемных отделениях, врачи общей практики, врачи, которые выполняют высокотехнологичные операции. Другое дело, что зарплату надо зарабатывать. О ремонтах 36-й поликлиники и 210-й школы Минска

Наталья Надольская:

Став депутатом Мингорсовета, вы способствовали выполнению самого масштабного наказа избирателей – ремонта 36-й поликлиники. Что было самым сложным? Куда обращались и кто помогал? Все сделано так, как задумывалось? Наталья Мысливчик:

Я пошла в депутаты только потому, что хотела добиться капитального ремонта 36-й поликлиники. Для меня это было очень важно, потому что я работала в ней с 1994 года, а строилась она в не очень благополучные годы перестройки. Не было достаточного контроля за строителями. Видя, как все сыпется и рушится, как окна забиваются гвоздями, их невозможно открыть, потому что иначе они вывалятся… Я мечтала о капитальном ремонте. Самое сложное было – попасть в капитальный ремонт, чтобы учреждение внесли в список для проведения проектных работ. В этом мне помогал глава администрации Заводского района. Мы вместе пробивали пороги.