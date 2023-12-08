Главврач минской поликлиники рассказала, кто может вакцинироваться бесплатно

Первоочередная цель в области здравоохранения – создание условий, позволяющих каждому человеку реализовать свое право на охрану здоровья. Беларусь – одна из немногих стран Европейского региона, где сохранена бюджетная система финансирования здравоохранения. Первичная медпомощь оказывается всем гражданам, независимо от места проживания и социального статуса, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

У помощников врачей увеличились полномочия. Рассказываем, что теперь они могут делать самостоятельно – подробности.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Вакцинация в самом разгаре. Какие препараты есть сегодня в стране? Нет ли проблем с их количеством и качеством?