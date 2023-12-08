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Главврач минской поликлиники рассказала, кто может вакцинироваться бесплатно

08 декабря 2023 14:33
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Первоочередная цель в области здравоохранения – создание условий, позволяющих каждому человеку реализовать свое право на охрану здоровья. Беларусь – одна из немногих стран Европейского региона, где сохранена бюджетная система финансирования здравоохранения. Первичная медпомощь оказывается всем гражданам, независимо от места проживания и социального статуса, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

У помощников врачей увеличились полномочия. Рассказываем, что теперь они могут делать самостоятельно – подробности.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Вакцинация в самом разгаре. Какие препараты есть сегодня в стране? Нет ли проблем с их количеством и качеством?

Главврач минской поликлиники рассказала, кто может вакцинироваться бесплатно-1

Наталья Мысливчик, депутат Мингорсовета, главный врач УЗ «21 городская поликлиника г. Минска»:
Мы бесплатно вакцинируем население российской вакциной. Она новая, санкт-петербургского института микробиологии я на себе опробовала, хорошо ее перенесла. Российской мы прививаем бесплатно. Это дети, лица «угрожаемых» контингентов, имеющие хроническую патологию, старше 65 лет. Люди, которые по роду деятельности сталкиваются с большим количеством людей, – им нужно прививаться от гриппа.

Подробности в видео.

# Вакцинация # общество # Наталья Надольская # Наталья Мысливчик # Фотофакт

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