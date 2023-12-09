9 декабря – Международный день память жертв геноцида

Преступления без срока давности. Сегодня, 9 декабря, во всем мире чтут память жертв геноцида. Дата была выбрана неслучайно – 75 лет назад была принята Конвенция о предупреждении геноцида и наказании за него, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время Великой Отечественной погиб каждый третий житель нашей страны. Сохранение исторической памяти является для нас вопросом национальной безопасности. Будущие поколения должны помнить о подвиге народа, чтобы не допускать повторения страшных страниц истории. Белорусы по всей стране отдают дань уважения тем, кто ценой своей жизни выполнил долг по защите Родины, всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. В местах памяти проходят митинги и возложения цветов к монументам.