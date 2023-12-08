Пациенты стационаров смогут принять участие в едином дне голосования

Первоочередная цель в области здравоохранения – создание условий, позволяющих каждому человеку реализовать свое право на охрану здоровья. Беларусь – одна из немногих стран Европейского региона, где сохранена бюджетная система финансирования здравоохранения. Первичная медпомощь оказывается всем гражданам, независимо от места проживания и социального статуса, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

В следующем году у нас пройдет единый день голосования 25 февраля. Получат ли возможность осуществить свое конституционное право пациенты стационаров, санаториев и других медорганизаций?