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Пациенты стационаров смогут принять участие в едином дне голосования

08 декабря 2023 14:36
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Первоочередная цель в области здравоохранения – создание условий, позволяющих каждому человеку реализовать свое право на охрану здоровья. Беларусь – одна из немногих стран Европейского региона, где сохранена бюджетная система финансирования здравоохранения. Первичная медпомощь оказывается всем гражданам, независимо от места проживания и социального статуса, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
В следующем году у нас пройдет единый день голосования 25 февраля. Получат ли возможность осуществить свое конституционное право пациенты стационаров, санаториев и других медорганизаций?

Пациенты стационаров смогут принять участие в едином дне голосования-1

Наталья Мысливчик, депутат Мингорсовета, главный врач УЗ «21 городская поликлиника г. Минска»:
Регулярно во время проведения различных выборов пациенты стационаров всегда имеют возможность проголосовать. В любом стационаре организовывается участковая комиссия, которая в основной день голосования собирает голоса пациентов, которые по разным причинам оказались в этот день в больнице.

Подробности в видео

# Медицина # общество # Наталья Мысливчик # Наталья Надольская # Фотофакт

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