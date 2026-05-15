Новости по тегу #Наталья Мысливчик

Амбулаторные учреждения вносят в базу пациентов. Дорабатываются программы для того, чтобы можно было вносить диагностические исследования в электронную карту.
Между районами, для этого нужны центральные поликлиники, происходит перераспределение. Выделение талонов для населения того района, где в настоящий момент специалиста нет.
«ТОС – это орган, который имеет административный ресурс, потому что его возглавляет депутат местных Советов».
08 октября 2026 20:32
08 октября 2026 20:19
08 октября 2026 20:11
08 октября 2026 19:54
08 октября 2026 19:51
08 октября 2026 19:41
08 октября 2026 18:49
08 октября 2026 18:42