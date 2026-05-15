Прямой эфир

Новости по тегу #Наталья Мысливчик

«Личный кабинет пациента» – как цифровизация способствует медицинскому обслуживанию населения
15 мая 2026 14:47

«Личный кабинет пациента» – как цифровизация способствует медицинскому обслуживанию населения

Кардиохирург, аллерголог, ревматолог – как попасть к узкому специалисту, рассказала депутат Мигорсовета
15 мая 2026 14:23

Кардиохирург, аллерголог, ревматолог – как попасть к узкому специалисту, рассказала депутат Мигорсовета

В чём разница между ТОС и КОТОС? Депутат Мингорсовета рассказывает о важном для жителей
01 августа 2025 15:51

В чём разница между ТОС и КОТОС? Депутат Мингорсовета рассказывает о важном для жителей

Почему 28-й созыв депутатов Мингорсовета стал уникальным? Рассказываем о важных достижениях
29 марта 2024 14:45

Почему 28-й созыв депутатов Мингорсовета стал уникальным? Рассказываем о важных достижениях

Электронные очереди, молодые врачи и зарплаты медиков. Обсудили актуальные темы с депутатом Мингорсовета
09 декабря 2023 11:30

Электронные очереди, молодые врачи и зарплаты медиков. Обсудили актуальные темы с депутатом Мингорсовета

Пациенты стационаров смогут принять участие в едином дне голосования
08 декабря 2023 14:36

Пациенты стационаров смогут принять участие в едином дне голосования

Главврач минской поликлиники рассказала, кто может вакцинироваться бесплатно
08 декабря 2023 14:33

Главврач минской поликлиники рассказала, кто может вакцинироваться бесплатно

Родом из Сибири, сердцем в Беларуси. Рассказываем о трудовых заслугах Натальи Мысливчик
09 ноября 2023 17:52

Родом из Сибири, сердцем в Беларуси. Рассказываем о трудовых заслугах Натальи Мысливчик

Не хватает дорог, зато построят ФОК: плюсы и минусы жизни в Шабанах
20 марта 2018 10:10

Не хватает дорог, зато построят ФОК: плюсы и минусы жизни в Шабанах