У помощников врачей увеличились полномочия. Рассказываем, что теперь они могут делать самостоятельно

Первоочередная цель в области здравоохранения – создание условий, позволяющих каждому человеку реализовать свое право на охрану здоровья. Беларусь – одна из немногих стран Европейского региона, где сохранена бюджетная система финансирования здравоохранения. Первичная медпомощь оказывается всем гражданам, независимо от места проживания и социального статуса, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ. Главврач минской поликлиники рассказала, кто может вакцинироваться бесплатно – подробности. Помочь доктору во время приема, посетить пациентов на дому и установить диагноз. Все это входит в обязанности помощника врача. На этой должности в 21-й центральной районной поликлинике Заводского района Алина работает уже три года.

Алина Пелагейкина, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи 21-й центральной районной поликлиники Заводского района Минска:

На прием ко мне люди приходят для выписки препаратов, для прохождения диспансеризации, анализы, выписки для санаторно-курортного лечения. Также помощники врача имеют право давать больничные листы в сезон подъема ОРВИ. Смена в поликлинике длится шесть часов. По новому постановлению Минздрава ее полномочия увеличились. Теперь работники со средним медицинским образованием, которые самостоятельно ведут амбулаторный прием, могут выписывать рецепты на лекарственные препараты. Алина Пелагейкина:

Раньше, когда мы ходили на домашние визиты к пациентам, а пациенты нуждались в выписке препаратов за 100 % стоимость, нам надо было возвращаться в поликлинику, согласовывать это с заведующей отделением, выписывать им рецепт и относить на дом. Сейчас на дому я спокойно могу выписать рецепт за 100 % стоимость под своей печатью.