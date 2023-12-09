Мемориал жертвам озаричских концлагерей открыли после реконструкции

В Калинковичском районе после реконструкции открыли мемориальный комплекс «Озаричи». Средства на его строительство собирали всей страной на республиканском субботнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В марте 1944 года в это место фашисты согнали более 50 тысяч человек. Они стали участниками чудовищного эксперимента. Заключенных использовали для создания «биологического щита». Женщин, детей и стариков заражали сыпным тифом, держали без еды и воды на открытой площадке посреди болота. За 10 дней ада в Озаричах погибли более 20 тысяч человек.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Наша задача – сохранить мир и не допустить того, что происходило. Здесь было физическое и моральное унижение и уничтожение нашего народа. Но как тогда мы выстояли, смогли преодолеть это, так и сегодня преодолеем. И мы никогда не предадим память тех людей, которые здесь погибли. И слава тех воинов-победителей всегда будет в наших сердцах и сердцах наших детей.

Иван Крупко, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

В одном из своих выступлений наш Президент сказал, что наступило время защитить честь знамени победителей. Думаю, это время наступило, ведь каждый наш человек, каждый наш житель Беларуси это понимает. Проходит время, и живых героев Великой Победы становится все меньше и меньше. И просто свидетелей той страшной войны, которая была фактически 80 лет назад. Наверное, в обществе наступила востребованность в реконструкции и создании мемориалов, памятников, которые были построены в честь победителей, в честь жертв Великой Отечественной войны.