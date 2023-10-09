Взяли и уникальный лес разделили. Учёный рассказал, как забор вредит Беловежской пуще

Кирилл Казаков, СТВ: Все говорили, что забор – это прежде всего политическая история, но животным не объяснишь. Действительно это как повлияло? Потому что наши экологи, зоозащитники, ученые говорили о том, что это проблема.

Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных пойдет речь в общественно-политическом ток-шоу « По существу ».

Павел Гештовт, заместитель генерального директора по научной и инновационной работе НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:

Смотрите, Беловежская пуща – это, можно сказать, самый старый лес Европы. И это единый резерват, он включен в список мирового наследия. И уникальность его в том, что это трансграничный резерват. То есть часть территории находится на территории Республики Польша, часть – на нашей. И мы просто взяли и единый уникальный лес разделили. Причем пострадали в первую очередь те территории, которые находились в Польше, потому что биоразнообразие может пострадать. Была, во-первых, единая популяция зубра – проблема возникла. Второй момент – это хищники. У нас численность их растет, численность медведя растет. В Польше медведь только на юге встречается в горах в некоторых местах. А здесь впервые за многие годы на территории Польши появился медведь. Это увеличилось биоразнообразие данной территории. А возведение забора уже препятствует перемещению именно крупных хищников: волков, рысей, медведя. Надо понимать, что для популяции хищников очень важно генетическое разнообразие. Они малочисленные популяции, а возведение препятствий на путях миграции негативным образом отображается.

Алена Сырова, СТВ:

Тут можно тогда сказать, что бежали налево, теперь будут бежать направо. То есть, Россия-то большая у нас, с другой стороны.

Павел Гештовт:

Понимаете, вопрос управления популяциями диких животных… Всегда нужно смотреть на несколько шагов вперед.