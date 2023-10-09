В Минске стартовала прививочная кампания. Кому следуют вакцинироваться?

Новости Беларуси. Столичная система здравоохранения полностью готова к периоду высокой заболеваемости. Подъем уже начался. Чтобы обеспечить должный уход пациентам, больницы дооснащают медоборудованием, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кроме того, до конца года в двух клиниках откроют новые реанимационные отделения. Всего в столице порядка 12 тысяч больничных коек. Персонала достаточно. Заботятся о здоровье минчан почти 700 врачей общей практики и 400 педиатров. Сейчас одна из задач для них – прививочная кампания.

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Особое внимание будет уделяться коллективам промышленных предприятий, студенческой молодежи и группам-рискам. Это прежде всего пожилые люди, лица, страдающие онкологическими заболеваниями, лица, страдающие тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Безусловно, охват этой категории должен составлять не менее 75 % вакцинации. Также отработать прежде всего лиц, которые обеспечивают жизнь города: медики, педагоги, коммунальные хозяйства, наши транспортники.

Учреждения образования и крупные промышленные предприятия посещают мобильные группы, которые, не отвлекая от работы и учебы, проводят вакцинацию. Так, процедуру прошли ребята в 44-й школе имени Якуба Коласа. Прививали детей российским препаратом. Перед процедурой, как и положено, каждого осмотрел врач. Ведь делать прививку можно только при хорошем самочувствии. К слову, об эффективности вакцинации говорят цифры.

Сергей Подковыров, начальник управления организации медицинской помощи Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

В прошлом году в Минске было охвачено прививками 42 % населения по данным нашего Городского центра гигиены. Эффективность составила 91 %, то есть из 100 заболевших, 91 человек непривиты, остальные 9 человек заболели – это привитые.