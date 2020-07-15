Александр Лукашенко: «Мы ничем не удержим наших людей здесь, в Беларуси, если не будем платить нормальную зарплату»

Северная область – речной регион. Только по трассе Минск – Витебск необходим неотложный ремонт четырех мостов. Общая стоимость работ – 60 тысяч рублей. А это, к слову сказать, новые компетенции. Белорусы не превратились в нацию маркетологов и менеджеров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы ничем не удержим наших людей здесь, в Беларуси, если мы не будем платить нормальную зарплату. Какие бы строители гадкие не были, они молодцы. Они же работают в условиях заморозков, дождя, зимой, морозов, сейчас в дождливую погоду. Это люди, которым надо платить нормальную зарплату. И мы действительно у европейцев одолжили немалые деньги. Надо, чтобы зарплата у мостовиков была хорошая.

Хорошо, что мы сохранили наши коллективы мостостроевцев, далеко не каждая страна может построить мост. Мы это умеем делать. Но, чтобы не потерять этих людей, они должны получать достойную заработную плату. Это не потому, что перед выборами я говорю, если не работают, то и зарплаты нет. Вот и все выборы. Но если есть работа, если работают и создают за полтора года такие памятники, это дорогого стоит.