Экспорт на Дальний Восток Росси увеличим в полтора раза. 13 апреля Лукашенко проводит встречу с губернатором Приморского края

13 апреля – второй день визита Александра Лукашенко на Дальний Восток России. Александр Лукашенко во Владивостоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там запланирована встреча с руководством Приморского края и посещение ряда объектов. Главная тема – перспективы развития разнопланового сотрудничества Беларуси с дальневосточным регионом.

Накануне Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили космодром ‎Восточный. Это один из самых масштабных российских проектов. К его воплощению будут привлечены и белорусские специалисты. Это говорит о том, что страны и дальше намерены сближать свои позиции по ключевым вопросам. Среди них и противодействие санкционному давлению в условиях экономической агрессии со стороны Запада. Во время пресс-конференции Александр Лукашенко обратил внимание, что правительства двух стран уже подготовили объемные пакеты мер по преодолению давления. Ведь Россия для нас важный торговый партнер. Товарооборот по итогам 2021 года вырос более чем на треть и составил 40 миллиардов долларов.