Беларусь вводит ограничения на вывоз некоторых продовольственных товаров. Вот список того, что можно купить

Новости Беларуси. На фоне дефицита продуктов и повышения цен на товары в ЕАЭС Беларусь стала местом притяжения для так называемых гастрономических туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране удается все держать под контролем, не подключая административные рычаги сдерживания цен. Зачастую именно приезжие сметают с полок магазинов все необходимое, что создает эффект ажиотажа и дефицита для наших покупателей. В связи с этим правительство Беларуси вводит ограничения на вывоз некоторых продовольственных товаров.