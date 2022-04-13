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Беларусь вводит ограничения на вывоз некоторых продовольственных товаров. Вот список того, что можно купить

13 апреля 2022 06:29
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Новости Беларуси. На фоне дефицита продуктов и повышения цен на товары в ЕАЭС Беларусь стала местом притяжения для так называемых гастрономических туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране удается все держать под контролем, не подключая административные рычаги сдерживания цен. Зачастую именно приезжие сметают с полок магазинов все необходимое, что создает эффект ажиотажа и дефицита для наших покупателей. В связи с этим правительство Беларуси вводит ограничения на вывоз некоторых продовольственных товаров.

Беларусь вводит ограничения на вывоз некоторых продовольственных товаров. Вот список того, что можно купить-1

Появился список, на который можно ориентироваться, что и в каких количествах можно закупать перед пересечением границы. В каких случаях разрешат запастись без ограничений, определяют облисполкомы.

# Торговля в Беларуси # общество # Фотофакт

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