Пиневич: «Пока не возникает вопросов о том, что какие-либо внешние поставщики отказались от поставок»

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

У нас пока не возникает вопросов о том, что какие-либо внешние поставщики отказались от поставок. Высокотехнологичное медицинское оборудование, особенно что касается его дальнейшего обслуживания, вопрос в этом должен стоять в большей степени, чем поставки нового оборудования. Вместе с тем, если мы посмотрим по новым поставкам, все более происходит диверсификация поставки медицинского оборудования. Безусловно, с опорой и на наши отечественные образцы. Тот же компьютерный томограф, который мы устанавливаем не только скринингового, но и высокого класса. Я думаю, это будет замещаться. Будет замещаться целый ряд стран, и не только в европейском регионе. Не только в Америке или где-то еще производят оборудование. Китай и многие западные компании производят даже это оборудование на предприятиях, которые аттестованы в Китайской Народной Республике.

В Гомельском госпитале инвалидов ВОВ открыли высокотехнологичную рентген-операционную – читать здесь.