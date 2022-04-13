Три района Брестской области завершили сев ранних яровых культур. Остальные близки к выполнению плана

Новости Беларуси. Белорусские аграрии провели сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур почти на половине запланированных площадей. Три района Брестской области сообщили о полном завершении этих работ. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тройке лидеров весенней посевной – Березовский, Каменецкий и Столинский районы. Остальные близки к выполнению плана. Низкие ночные температуры сдерживают сев кукурузы и сахарной свеклы. Погодные условия не помешали приступить к работе льноводческим хозяйствам.