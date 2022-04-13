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Три района Брестской области завершили сев ранних яровых культур. Остальные близки к выполнению плана

13 апреля 2022 06:26
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии провели сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур почти на половине запланированных площадей. Три района Брестской области сообщили о полном завершении этих работ. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тройке лидеров весенней посевной – Березовский, Каменецкий и Столинский районы. Остальные близки к выполнению плана. Низкие ночные температуры сдерживают сев кукурузы и сахарной свеклы. Погодные условия не помешали приступить к работе льноводческим хозяйствам.

Три района Брестской области завершили сев ранних яровых культур. Остальные близки к выполнению плана-1

Напомним, об особой важности посевной кампании – 2022 для Беларуси глава государства заявил 22 марта на совещании по вопросам готовности к проведению весенних полевых работ. Александр Лукашенко отметил, что она проходит в условиях огромного санкционного давления на Россию – основного партнера Беларуси, а также беспрецедентного роста цен во всем мире на углеводороды, удобрения и продовольствие.

# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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