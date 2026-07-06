«Безопасность начинается с тебя» – для маленьких белорусов провели интерактивное мероприятие

Дети часто не замечают опасностей, которые могут их подстерегать. Например, неисправную электропроводку, горячие приборы или газовую плиту. Иногда из любопытства или по неосторожности можно попасть в беду. Именно поэтому во время каникул для ребят провели необычное интерактивное мероприятие под названием «Безопасность начинается с тебя».

Вероника Борковская, инспектор энергогазинспекции филиала Госэнергонадзора по г. Минску и Минской области:

Неправильно говорить ребенку просто «нельзя», не аргументируя почему. Из-за своей любознательности обязательно поинтересуется, почему нельзя. Поэтому инспекторским персоналом филиала Госэнергогазнадзор проводятся регулярно профилактические мероприятия в школах, детских садах, детских лагерях. Детям объясняют, почему нельзя приближаться к оборванным проводам, лежащим на земле, влезать на опоры линии электропередач, почему нельзя самостоятельно чинить электроприборы, сушить вещи на газу над электроплитой и играть вблизи теплотрасс.