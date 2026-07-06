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«Безопасность начинается с тебя» – для маленьких белорусов провели интерактивное мероприятие

06 июля 2026 13:47
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Дети часто не замечают опасностей, которые могут их подстерегать. Например, неисправную электропроводку, горячие приборы или газовую плиту. Иногда из любопытства или по неосторожности можно попасть в беду. Именно поэтому во время каникул для ребят провели необычное интерактивное мероприятие под названием «Безопасность начинается с тебя». 

«Безопасность начинается с тебя» – для маленьких белорусов провели интерактивное мероприятие-2

Вероника Борковская, инспектор энергогазинспекции филиала Госэнергонадзора по г. Минску и Минской области:
Неправильно говорить ребенку просто «нельзя», не аргументируя почему. Из-за своей любознательности обязательно поинтересуется, почему нельзя. Поэтому инспекторским персоналом филиала Госэнергогазнадзор проводятся регулярно профилактические мероприятия в школах, детских садах, детских лагерях. Детям объясняют, почему нельзя приближаться к оборванным проводам, лежащим на земле, влезать на опоры линии электропередач, почему нельзя самостоятельно чинить электроприборы, сушить вещи на газу над электроплитой и играть вблизи теплотрасс. 

Подробности в видео.

# Правила безопасности

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