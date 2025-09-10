Эксперты отмечают роль Вашингтона в закрытии белорусско-польской границы

Есть у закрытия границ и более глобальная подноготная. Эксперты отмечают, что высока вероятность согласования плана с Вашингтоном. Ведь железнодорожный погранпереход «Тересполь – Брест» – основной для передвижения китайского и европейского транзита в северной части «Одного пояса – одного пути». Это своеобразная попытка надавить на страны, а Польша используется здесь в качестве инструмента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для тех, кто в повестке, заявление Туска о закрытии границ неожиданностью не стало. Все-таки к теме учений «Запад» польское руководство придиралось с момента анонса об их проведении. Впрочем, чтобы не накалять обстановку, было принято решение о переносе отработки маневров вглубь нашей территории. Что тоже вызвало массу вопросов у коллективного Запада. На них тогда ответил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Я вам публично сказал, что, отводя войска, это было мое распоряжение, вглубь страны, мы преследовали одну цель – чтобы не дать вам возможность нас обвинять в том, что мы готовимся перерезать Сувалкский коридор, захватить на первом этапе три Балтийской республики, а потом Польшу. Это глупость полная, мы им всем доказали, что не собираемся на вас нападать и учения будем проводить в глубине Беларуси.

– С какой целью?

– Чтобы вам не дать повод и дальше нас упрекать в том, что мы – агрессоры, что мы собираемся нападать как минимум на страны восточного Евросоюза, на Польшу страны Балтии, а тем более Украину. Это главное.

– Это не чувствительный момент для России, потому что она соучастник этих учений «Запад».

– Слушайте, даже обсуждений не было.

– Не было?

– Ну отвели, отвели.

Остается только напомнить: отрабатывать в рамках учения «Запад-2025» будут оборонные стратегии. Ни на кого нападать не собираемся.

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