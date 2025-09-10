Уличная мода – что этой осенью в тренде у минчан

– Я, конечно, за модой слежу. Я стараюсь каждый день подбирать новый лук. Сегодня я руководствовалась тем, что иду гулять с молодым человеком, хотела что-то подобрать интересное. Топ любимых вещей – это, конечно, джинсы. Они всегда подойдут. Их можно стилизовать – куда-то на вечер, куда-то просто прогуляться. Укороченные тренчи, я знаю, будут в моде.

– Я работаю с иностранцами. Мне нужно быть постоянно в движении, но в то же время очень часто нужна коммуникация более важная. То есть тут более важный и чуть-чуть по спорту, чтобы удобно было. Каффы точно в топе – это сто процентов. Крупные сережки мне тоже очень нравятся. У меня в гардеробе очень много пиджаков. Разных цветов абсолютно, потому что это на любой случай жизни. В этом сезоне меня очень тянет на цвета винный и шоколадный.