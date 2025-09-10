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Уличная мода – что этой осенью в тренде у минчан

10 сентября 2025 15:49
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Уличная мода – что этой осенью в тренде у минчан-1

– Я, конечно, за модой слежу. Я стараюсь каждый день подбирать новый лук. Сегодня я руководствовалась тем, что иду гулять с молодым человеком, хотела что-то подобрать интересное. Топ любимых вещей – это, конечно, джинсы. Они всегда подойдут. Их можно стилизовать – куда-то на вечер, куда-то просто прогуляться. Укороченные тренчи, я знаю, будут в моде.

Уличная мода – что этой осенью в тренде у минчан-3

– Я работаю с иностранцами. Мне нужно быть постоянно в движении, но в то же время очень часто нужна коммуникация более важная. То есть тут более важный и чуть-чуть по спорту, чтобы удобно было. Каффы точно в топе – это сто процентов. Крупные сережки мне тоже очень нравятся. У меня в гардеробе очень много пиджаков. Разных цветов абсолютно, потому что это на любой случай жизни. В этом сезоне меня очень тянет на цвета винный и шоколадный.

Уличная мода – что этой осенью в тренде у минчан-5

– Это моя обыденная форма. Это я не пришел тут на праздник или что-нибудь. Я одеваюсь, прежде чем выйти в город. Я думаю, что сейчас надеть. Ведь у меня ответственность перед людьми, выглядеть хорошо. Ты должен светиться.

Подробности в видео.

# Мода в Беларуси # Опрос

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