«ИННОПРОМ. Беларусь» стартует в Минске 29 сентября. Что покажут на промышленной выставке?

С 29 сентября по 1 октября в Минском выставочном центре BELEXPO cостоится Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь». Она станет важной стратегической платформой для демонстрации передовых технологий, обсуждения вопросов промышленного сотрудничества и установления новых деловых контактов между предприятиями России, Республики Беларусь и других стран ЕЭАС.

Кроме того, ожидаются региональные экспозиции. Наличие своих стендов подтвердили Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Тульская, Кировская, Ярославская, Ульяновская, Челябинская области и другие субъекты.

Среди крупных участников из России – компании 1С, СМК, ММК, «Полипласт», «Ростех», «Нацпроектстрой», НАМИ, ТМХ, «Авангард», АВТОВАЗ, «Полема» и другие.

Свои технологические разработки и решения продемонстрируют также и белорусские компании из разных направлений промышленности: «АМКОДОР», БЕЛАЗ, МАЗ, БМЗ, «Гомсельмаш», «Планар», «Белпромпроект», а также представители профильных министерств и организаций.

Например, одна из компаний Ульяновской области представит БПЛА «Пиранья-13», обладающий рядом ключевых характеристик в сфере доставки малых грузов, а также поисково-спасательных мероприятий. Его особенностями является усиленная конструкция и электроника, гарантирующие надежность и долговечность в эксплуатации.

Посетители смогут увидеть демонстрацию применения дрона, что позволит наглядно оценить его возможности. В сфере медицины будет представлен кольпоскоп напольный бинокулярный КНб-04-LED-«Зенит» для диагностики гинекологических заболеваний.