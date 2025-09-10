«ИННОПРОМ. Беларусь» стартует в Минске 29 сентября. Что покажут на промышленной выставке?
С 29 сентября по 1 октября в Минском выставочном центре BELEXPO cостоится Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь». Она станет важной стратегической платформой для демонстрации передовых технологий, обсуждения вопросов промышленного сотрудничества и установления новых деловых контактов между предприятиями России, Республики Беларусь и других стран ЕЭАС.
Среди крупных участников из России – компании 1С, СМК, ММК, «Полипласт», «Ростех», «Нацпроектстрой», НАМИ, ТМХ, «Авангард», АВТОВАЗ, «Полема» и другие.
Кроме того, ожидаются региональные экспозиции. Наличие своих стендов подтвердили Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Тульская, Кировская, Ярославская, Ульяновская, Челябинская области и другие субъекты.
Свои технологические разработки и решения продемонстрируют также и белорусские компании из разных направлений промышленности: «АМКОДОР», БЕЛАЗ, МАЗ, БМЗ, «Гомсельмаш», «Планар», «Белпромпроект», а также представители профильных министерств и организаций.
Например, одна из компаний Ульяновской области представит БПЛА «Пиранья-13», обладающий рядом ключевых характеристик в сфере доставки малых грузов, а также поисково-спасательных мероприятий. Его особенностями является усиленная конструкция и электроника, гарантирующие надежность и долговечность в эксплуатации.
Посетители смогут увидеть демонстрацию применения дрона, что позволит наглядно оценить его возможности. В сфере медицины будет представлен кольпоскоп напольный бинокулярный КНб-04-LED-«Зенит» для диагностики гинекологических заболеваний.
Особое внимание в рамках выставки будет уделено и совместным проектам Российской Федерации и Республики Беларусь. «Инженерный АРМ союзного государства» – единая платформа для проектирования, созданная на основе российских и белорусских решений, становится ключевым инструментом цифровизации всех этапов создания новой техники и активно применяется в работе таких гигантов, как БЕЛАЗ и ТМХ.
Еще одним символом российско-белорусского партнерства станет троллейбус большого класса 303Т, созданный на базе кузова ОАО «МАЗ».
На Международную промышленную выставку «ИННОПРОМ. Беларусь» открыта регистрация, где предусмотрены различные форматы участия, в том числе бесплатное посещение выставки.
Подробности на официальном сайте «ИННОПРОМ. Беларусь».
Фото: belarus.biwexpo.com