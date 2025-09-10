Житель Вилейки вырастил виноградник с сотней сортов на своём участке

Житель Вилейки создал настоящую ягодную плантацию на своем приусадебном участке. В коллекции виноградаря-любителя больше 150 сортов – от классических и известных до редких. Грамотный подход и технология – и как результат по осени виноград радует хозяина богатым урожаем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Возле дома по улице Пушкина, 33, нас встречает настоящий ягодный рай. Семь соток на участке у Андрея Родевича отведено под виноград. Мужчина больше 12 лет занимается выращиванием ароматных гроздей. А началось все с покупки нескольких саженцев.

Виноградарство требует терпения и чуткого подхода к кустам. У Андрея Родевича все продумано до мелочей. Специальным образом измеряется и уровень сахара в ягоде. В идеале он должен быть 18 бриксов.

Трудовой сезон на виноградном участке начинается ранней весной. Процесс трудоемкий: черенкование, подготовка теплиц, полив и внесение минеральных удобрений для роста. Многое зависит и от погоды, важно, чтобы во время цветения культур солнце радовало своими лучами.

Андрей Родевич, виноградарь-любитель:

Залог ухода и хорошего урожая, скажем, начинается с посадки куста. Правильно посадить куст, внести под куст правильное удобрение. Виноград – такая культура, которая очень любит калийное удобрение.

Видовое разнообразие сортов – за сотню. От привычных до редких и экзотических. Каждый имеет свои вкусовые качества: некоторые лучше подходят для производства вина, другие – как лакомство. Ежегодно в коллекции появляются и новые.

Анастасия Близнюк, корреспондент:

Это сорт «Байконур» – один из долгожителей фруктового оазиса, для него характерна высокая урожайность, неприхотливость к болезням и сладкий мармеладный вкус.