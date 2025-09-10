Польша стягивает военную технику к границе с Беларусью

Польша продолжает нагнетать обстановку у белорусских рубежей. После немотивированного закрытия границ с нашей страной Варшава начала проявлять неподдающуюся здравому смыслу военную активность. Появились сведения, что к границе с Беларусью поляки стягивают военную технику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кадры публикуют Telegram-каналы. Все это подается как обеспечение нацбезопасности Польши и готовность противостоять угрозе с Востока. Тем временем ночью якобы из-за нарушения воздушной границы Польши была поднята в воздух авиация. Сообщается, что чуть ли не в бою были сбиты некие беспилотники. Польский премьер Туск даже созвал по этому поводу экстренное совещание правительства.