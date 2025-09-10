Польша продолжает нагнетать обстановку у белорусских рубежей. После немотивированного закрытия границ с нашей страной Варшава начала проявлять неподдающуюся здравому смыслу военную активность. Появились сведения, что к границе с Беларусью поляки стягивают военную технику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кадры публикуют Telegram-каналы. Все это подается как обеспечение нацбезопасности Польши и готовность противостоять угрозе с Востока. Тем временем ночью якобы из-за нарушения воздушной границы Польши была поднята в воздух авиация. Сообщается, что чуть ли не в бою были сбиты некие беспилотники. Польский премьер Туск даже созвал по этому поводу экстренное совещание правительства.
Беларусь оповестила Польшу и Литву о приближении к их территории неизвестных БПЛА – Муравейко.
Стоит отметить, что военная истерия Польши усилилась после того, как накануне стало известно, что Варшава получит от ЕС 43 миллиарда евро на оборону. И тут же появились дроны-нарушители. По мнению экспертов, это происходит для того, чтобы выпросить у Брюсселя еще больше денег на военные нужды, поскольку страна является передним краем обороны восточных рубежей НАТО.
«Незапланированная военная активность» стала причиной закрытия воздушного пространства над Варшавой.
Кроме того, правительству нужно оправдаться перед поляками за свою несостоятельность в решении экономических и социальных проблем. Другими словами, несуществующей угрозой с Востока польское руководство отвлекает внимание общества от вопросов, которым сейчас озадачено общество.
11 сентября Польша полностью закрывает границу с Беларусью.