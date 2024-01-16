Эксперт по нацбезопасности: наша Военная доктрина мирная, оборонная, мы никому не угрожаем

Какой будет новая редакция Военной доктрины Беларуси и чем завершилось общественное обсуждение Концепции национальной безопасности страны. Два важнейших направления были сегодня, 16 января, в центре внимания Главнокомандующего и участников заседания Совета безопасности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение об утверждении документов станет одним из первых для ВНС после изменения его конституционного статуса. И если новшества в Концепцию уже были одобрены на высшем уровне и прошли этап общественного обсуждения, то новеллы Военной доктрины были представлены только сегодня.

Алена Сырова, политический обозреватель: После принятия нашу доктрину те, кто считает нас врагами, изучат от корки до корки, но в главном изменений они не найдут. Мы по-прежнему оберегаем интересы своего белорусского народа и сосредоточены на сохранении мира.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

Наша доктрина мирная, она оборонная, мы никому не угрожаем, мы не хотим быть сильнее всех. Мы хотим быть просто крепкими. Мы хотим быть готовыми к угрозам, но никого не собираемся ни подавлять, ни управлять, ни завоевывать. Наша страна не имеет никаких претензий к своим соседям, ни территориальных, ни политических, никаких. Мы вынуждены принимать такие меры военного самосохранения, вокруг нас зреет не совсем здоровая обстановка.

Отношение к нам стараются моделировать не совсем дружелюбное, даже, может быть, какое-то противостояние формировать вокруг нас. С юга пылает Украина, заминировав всю границу с нами. Европа тоже ставит какие-то препятствия на границе, в то время как Беларусь демонстрирует полную открытость. У нас даже визы нет, у нас безвизовый въезд. Мы всем говорим и показываем, что мы собираемся только дружить. Но с другой стороны, Военная доктрина имеет еще и широкий внешнеполитический смысл. Она демонстрирует всем то, что мы готовы защищать. И пределов в защите своей Родины, своего суверенитета у нас нет. Тем более новый ядерный статус говорит о том, что шутить мы в свою сторону тоже не позволим.

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