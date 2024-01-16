Национальная библиотека и БПЦ подписали соглашение о сотрудничестве

Национальная библиотека и православная церковь наладят системные взаимоотношения. Свои намерения стороны закрепили подписями на документе о сотрудничестве во время заседания круглого стола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране делается все, чтобы память о событиях прошлого, его уроки, а также культурные ценности передавались из поколения в поколение. Ведь это те самые основополагающие ориентиры развития Беларуси. Подписав соглашение, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин и митрополит Вениамин дали старт созданию единого просветительского пространства. Цели общие – возрождение духовности и традиционных ценностей.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: Когда человек знает основы духовной жизни, нравственной жизни, он им следует. И это является таким надежным фундаментом жизни человека, особенно молодого человека, подрастающего поколения, который вступает в жизнь. От неведения делаются ошибки, которые потом очень сложно исправить.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Национальная библиотека помогает церковным библиотекам. Развитие церковной книжной системы в нашей стране проходит очень активно. Это и на базе духовной академии в Жировичах, и отдельные приходы проявляют интерес. Церковь нам помогает в организации идеологической и социальной работы у нас в коллективе. То есть это путь, который мы идем навстречу друг другу.

Уже много лет Национальная библиотека сотрудничает с Белорусской православной церковью и всегда стремится широко представить ценность книги. Новые совместные проекты также будут направлены на пропаганду качественной литературы и чтения среди молодых людей.